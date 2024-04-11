كل يوم حديث

ج

جميل جمال

:: عضو منتسِب ::
إنضم
11 أفريل 2024
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ذكر
عن حذيفة رضي الله عنه أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْقُدَ، وَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ، ثُمَّ يَقُولُ:
((اللَّهُمَّ قِني عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ)).
رواه الترمذي، وقال: (حَدِيثٌ حَسَنٌ).
ورواه أَبُو داود؛ من رواية حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عنها، وفيهِ أنه كَانَ يقوله ثلاث مراتٍ.
هذا منه صلى الله عليه وسلم خضوع لمولاه، وأداء لحق مقام الربوبية، وتنبيه للأمة أنْ لا يأمنوا مكر الله فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
 
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