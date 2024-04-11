الحب وسط زوبعة الحياة

السلام عليكم



اعتدت ان أشارككم خواطري وخاطرتي اليوم هي لأجمل ما يمكن البوح به بين زوجين وهو عن الحب.



ما رأيكم لو قلت لكم أن المفصل الصلب الذي يبقي العلاقة طيبة ومتينة بين الزوج وزوجته هو مفصل الحب.



كلام إنشائي ونمطي اليس كذلك؟ لا ليس كلاما للشعر والأدب ولا حتى للغناء و الرقص.



كم زوجا وزوجة في محيطكم رأيتم أنه مغروس بينهما هذا الرابط، ما عمقه وما هو مداه، وما شدة تحمله لصدمات الحياة وتحدياتها البسيطة والكبيرة، هل هو حب متبادل و مصان في بواطن النفس و معلن في ظواهر الحواس و الجسم.



تهديدات حينية قد تهدم هذه الحياة الزوجية وتزهق روحها و يفضل اصحابها الرضا بأقل الاضرار الممكنة على ان يذهب كل شيء سدا.



الحب من طرف واحد لا يكفي يجب ان يحدث به احدهم الاخر دون تردد او شك ويكون شريكا فيه يصونه ويحرص عليه ويحمبه وينميه ليبقى مزهرا ناضرا.



المنعرج الخطير

بانكسار وتهشم هذا المفصل لن يعود لهذه العلاقة معنى او مغزى أو أمل بالاصلاح والصلاح بل ان كل واردة الى هذه العلاقة وان كانت تافهة وبسيطة يمكن تجاوزها قد تعصف بالعلاقة برمتها بل قد تهدم كل ما بني من سنين حياة ومكاسب ومغانم كالاولاد مثلا.



بالحرص والمداومة على الاعتناء بهذا المفصل الاساسي والمهم الذي بثه الله في نفس شخصين لم يكونا حتى يعرفان بعضهما وجمع بينهما بشرعة الزواج أنا على يقين أن لا عاصفة يمكنها أن تهدد هذا البيت بالانهيار مهما كانت شدته اما بغياب الحب فأصغر زوبعة تهب على حياتهما ترمي كل أمانيهما السابقة وتشتتها في الخلاء.







احرسوا على الحب الصادق من البداية واعتنوا به كجوهرة لا يمتلكها سواكما.