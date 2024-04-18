الكبش الجزايري ـ الكبش روماني

ككل موسم من مواسم عيد الاضحى المبارك

يعاني الفرد الجزايري من ذوي الدخل المحدود في ايجاد حل لغلاء الاضاحي

و التي تعرف في كل موسم زيادة رهيبة تتجاوز كل الحدود التجارية الربحية

فمن غير المعقول ان يصل سعر الكبش ست اضعاف او اكثر من اجرة المواطن البسيط

في استغلال واضح للموسم

و اهم اسباب ارتفاع الاضاحي هم السماسرة او التجار الموسميين

اي ليسوا اصحاب المهنة او الحرفة مع وجود فوضى في الاسواق

و عدم وجود صيغ او طرق تنظيمية تتيح للمربي بيع كباشه

مباشرة الى المستهلك او المضحي



في هته السنة كثر الحديث عن لجوء الدولة الى الاستيراد من دولة رومانيا

اولا لكسر الاسعار

و ثانيا لايجاد توازن و للمحافظة على الثروة التي عرفت تراجعا خطيرا



اذن انت يا لماوي واش رايك

و بماذا ستضحي او ماذا ستختار بين الكبش الجزايري ـ الكبش روماني

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