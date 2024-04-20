أنواع الناس في رد الجميل وكيفية التعامل معهم

الاستخارة غيرت حياتي

الاستخارة غيرت حياتي

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بسم الله الرحمن الرحيم

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أنواع الناس في رد الجميل !! وكيفية التعامل معهم !​


الكريم :


عندما تهتم به من غير مصلحة . يعلم أنك تريد الخير له . فإذا لم يقدر على رد جميلك . دعا لك الله بظهر الغيب .فهذا احتفظ به !! وكما قيل :

"الرائعون كالأحجار الكريمة لا نصنعهم بل نبحث عنهم لنحتفظ بهم " .



اللئيم أو الأناني :

مهما عملت له . فلا يذكرك ولو بدعاء في ظهر الغيب . فهذا ! فرّ منه فرارك من الأسد .وقد قيل : " إذا أكرمت اللئيم تمرد " .

= = ==

وقد يقول أحدهم .إذا عملت الجميل فليكن لله . ولا تنتظر الرد .فالله يقول عن الإبرار

" إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا "

والجواب :

العمل لله . ولا يمنع من شكر الجميل .

قال المولى سبحانه :

"هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ " . الرحمن :60

أمرنا عليه الصلاة والسلام بمكافئة من صنع إلينا معروفا . ولو بالدعاء :

" ومن أتى إليكم معروفًا فكافِئوه فإن لم تجدوا فادعوا لهُ حتى تعلموا أن قد كافأتموهُ" . صحيح أبي داوود . الألباني .

= = = = =

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .



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