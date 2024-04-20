بسم الله الرحمن الرحيم ​

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أنواع الناس في رد الجميل !! وكيفية التعامل معهم !​

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الكريم : ​





عندما تهتم به من غير مصلحة . يعلم أنك تريد الخير له . فإذا لم يقدر على رد جميلك . دعا لك الله بظهر الغيب .فهذا احتفظ به !! وكما قيل : ​

"الرائعون كالأحجار الكريمة لا نصنعهم بل نبحث عنهم لنحتفظ بهم " . ​

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اللئيم أو الأناني : ​ ​

مهما عملت له . فلا يذكرك ولو بدعاء في ظهر الغيب . فهذا ! فرّ منه فرارك من الأسد .وقد قيل : " إذا أكرمت اللئيم تمرد " . ​ ​

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وقد يقول أحدهم .إذا عملت الجميل فليكن لله . ولا تنتظر الرد .فالله يقول عن الإبرار ​

" إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا " ​

والجواب : ​

العمل لله . ولا يمنع من شكر الجميل . ​

قال المولى سبحانه : ​

"هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ " . الرحمن :60 ​

أمرنا عليه الصلاة والسلام بمكافئة من صنع إلينا معروفا . ولو بالدعاء : ​

" ومن أتى إليكم معروفًا فكافِئوه فإن لم تجدوا فادعوا لهُ حتى تعلموا أن قد كافأتموهُ" . صحيح أبي داوود . الألباني . ​

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والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . ​







