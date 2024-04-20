الاستخارة غيرت حياتي
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 15 جوان 2014
- المشاركات
- 13
- نقاط التفاعل
- 16
- النقاط
- 3
- الجنس
- أنثى
[color="blue"]
[/color]
بسم الله الرحمن الرحيم
= = = =
أنواع الناس في رد الجميل !! وكيفية التعامل معهم !
الكريم :
عندما تهتم به من غير مصلحة . يعلم أنك تريد الخير له . فإذا لم يقدر على رد جميلك . دعا لك الله بظهر الغيب .فهذا احتفظ به !! وكما قيل :
"الرائعون كالأحجار الكريمة لا نصنعهم بل نبحث عنهم لنحتفظ بهم " .
اللئيم أو الأناني :
مهما عملت له . فلا يذكرك ولو بدعاء في ظهر الغيب . فهذا ! فرّ منه فرارك من الأسد .وقد قيل : " إذا أكرمت اللئيم تمرد " .
= = ==
وقد يقول أحدهم .إذا عملت الجميل فليكن لله . ولا تنتظر الرد .فالله يقول عن الإبرار
" إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا "
والجواب :
العمل لله . ولا يمنع من شكر الجميل .
قال المولى سبحانه :
"هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ " . الرحمن :60
أمرنا عليه الصلاة والسلام بمكافئة من صنع إلينا معروفا . ولو بالدعاء :
" ومن أتى إليكم معروفًا فكافِئوه فإن لم تجدوا فادعوا لهُ حتى تعلموا أن قد كافأتموهُ" . صحيح أبي داوود . الألباني .
= = = = =
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .