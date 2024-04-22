فكرة توقيع أعجبني

جميل القحطاني
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 22 أفريل 2024
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السلام عليكم ورحمة الله
التوقيع في المنتديات. نقدر نقول عليه كالبصمة فهو يعبر في كثير من الأحيان عن الأهداف للعضو ، الاهتمام ، الحالة النفسية، وغيرها . وكم من مرة أعجبت بتوقيعات من أثرها على نفسي .
وخطرت لي فكرة وبدي من الأعضاء والعضوات المشاركة بتوقيع أعجبهم .وفيه عدة فوائد أهمها إنعاش من حالة الركود . وتجديد روح المشاركة .وتجديد التوقيعات
الشروط :
1_ لا يحق للعضو الإعجاب بأكثر من توقيعين في الشهر .
2- أن يتحلى المعجب بتوقيع ما بالأمانة ويتجنب المجاملة .
3- أن يكتب المعجب ذلك التوقيع . واسم العضو . ورابط صفحته . لأنه قد يتغير التوقيع .
فكرة للإدارة
معلوم أهمية تنويع الحوافز في نهوض أي منتدى أو مرفق .وليت الإدارة تقوم بتحفيز العضو المعجب بنقاط .وكذلك تحفيز العضو المعجَب بتوقيعه . حسب ما تختاره الإدارة من نقاط مناسبة .
ودمتم بخير وبانتظار أقلامكم
التوقيع في المنتديات. نقدر نقول عليه كالبصمة فهو يعبر في كثير من الأحيان عن الأهداف للعضو ، الاهتمام ، الحالة النفسية، وغيرها . وكم من مرة أعجبت بتوقيعات من أثرها على نفسي .
وخطرت لي فكرة وبدي من الأعضاء والعضوات المشاركة بتوقيع أعجبهم .وفيه عدة فوائد أهمها إنعاش من حالة الركود . وتجديد روح المشاركة .وتجديد التوقيعات
الشروط :
1_ لا يحق للعضو الإعجاب بأكثر من توقيعين في الشهر .
2- أن يتحلى المعجب بتوقيع ما بالأمانة ويتجنب المجاملة .
3- أن يكتب المعجب ذلك التوقيع . واسم العضو . ورابط صفحته . لأنه قد يتغير التوقيع .
فكرة للإدارة
معلوم أهمية تنويع الحوافز في نهوض أي منتدى أو مرفق .وليت الإدارة تقوم بتحفيز العضو المعجب بنقاط .وكذلك تحفيز العضو المعجَب بتوقيعه . حسب ما تختاره الإدارة من نقاط مناسبة .
ودمتم بخير وبانتظار أقلامكم