فكرة توقيع أعجبني

السلام عليكم ورحمة الله



التوقيع في المنتديات. نقدر نقول عليه كالبصمة فهو يعبر في كثير من الأحيان عن الأهداف للعضو ، الاهتمام ، الحالة النفسية، وغيرها . وكم من مرة أعجبت بتوقيعات من أثرها على نفسي .



وخطرت لي فكرة وبدي من الأعضاء والعضوات المشاركة بتوقيع أعجبهم .وفيه عدة فوائد أهمها إنعاش من حالة الركود . وتجديد روح المشاركة .وتجديد التوقيعات



الشروط :



1_ لا يحق للعضو الإعجاب بأكثر من توقيعين في الشهر .



2- أن يتحلى المعجب بتوقيع ما بالأمانة ويتجنب المجاملة .



3- أن يكتب المعجب ذلك التوقيع . واسم العضو . ورابط صفحته . لأنه قد يتغير التوقيع .



فكرة للإدارة





معلوم أهمية تنويع الحوافز في نهوض أي منتدى أو مرفق .وليت الإدارة تقوم بتحفيز العضو المعجب بنقاط .وكذلك تحفيز العضو المعجَب بتوقيعه . حسب ما تختاره الإدارة من نقاط مناسبة .

