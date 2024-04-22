فكرة توقيع أعجبني

ج

جميل القحطاني

:: عضو منتسِب ::
إنضم
22 أفريل 2024
المشاركات
5
نقاط التفاعل
4
النقاط
3
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله

التوقيع في المنتديات. نقدر نقول عليه كالبصمة فهو يعبر في كثير من الأحيان عن الأهداف للعضو ، الاهتمام ، الحالة النفسية، وغيرها . وكم من مرة أعجبت بتوقيعات من أثرها على نفسي .

وخطرت لي فكرة وبدي من الأعضاء والعضوات المشاركة بتوقيع أعجبهم .وفيه عدة فوائد أهمها إنعاش من حالة الركود . وتجديد روح المشاركة .وتجديد التوقيعات

الشروط :

1_ لا يحق للعضو الإعجاب بأكثر من توقيعين في الشهر .

2- أن يتحلى المعجب بتوقيع ما بالأمانة ويتجنب المجاملة .

3- أن يكتب المعجب ذلك التوقيع . واسم العضو . ورابط صفحته . لأنه قد يتغير التوقيع .

فكرة للإدارة

معلوم أهمية تنويع الحوافز في نهوض أي منتدى أو مرفق .وليت الإدارة تقوم بتحفيز العضو المعجب بنقاط .وكذلك تحفيز العضو المعجَب بتوقيعه . حسب ما تختاره الإدارة من نقاط مناسبة .

ودمتم بخير وبانتظار أقلامكم
 
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