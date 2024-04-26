بعد طول انقطاع...تعود ضربات القلب للنبض مجددا 👏🏻🧡

Andy_Delort
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أحباب اللمة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي مدة غائب عليكم متسقسوش على خوكم اه طيحو في يدي نشرشمكم قاع
ايا الفايدة حبيت نعتذر عن طول غيابي لانو كنت جد ومزال جد مشغول بالعمل وشؤؤون الحياة
وشنو هيا صح مش سبة بصح مين داك الواحد يحب يغير الروتين ههه
حبيت نقولكم اني عائد من حادث مرور غير عادي الحمد لله خرجت بأقل أقل أقل الاضرار
وكتبلي ربي عمر جديد
عندي مدة غائب عليكم متسقسوش على خوكم اه طيحو في يدي نشرشمكم قاع
ايا الفايدة حبيت نعتذر عن طول غيابي لانو كنت جد ومزال جد مشغول بالعمل وشؤؤون الحياة
وشنو هيا صح مش سبة بصح مين داك الواحد يحب يغير الروتين ههه
حبيت نقولكم اني عائد من حادث مرور غير عادي الحمد لله خرجت بأقل أقل أقل الاضرار
وكتبلي ربي عمر جديد
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مبااركا فيه ♥
قدر الله وماشاء فعل
جات ولطف ربي ♥
الصورة الاخيىة ملتقطة من طرف عون الحماية يوم الحادث الان مضى قاربة اربعة اشهر
وفاتت
كنت حاب نحكي اكثر تفصيل ولكن نظن العبارات والصور تكفي مكليتوش سهم لحم وطعام في جنازتي ايا تاكلوها في كاش مناسبة اخرى هههه