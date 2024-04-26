بعد طول انقطاع...تعود ضربات القلب للنبض مجددا 👏🏻🧡





عندي مدة غائب عليكم متسقسوش على خوكم اه طيحو في يدي نشرشمكم قاع

ايا الفايدة حبيت نعتذر عن طول غيابي لانو كنت جد ومزال جد مشغول بالعمل وشؤؤون الحياة

وشنو هيا صح مش سبة بصح مين داك الواحد يحب يغير الروتين ههه

حبيت نقولكم اني عائد من حادث مرور غير عادي الحمد لله خرجت بأقل أقل أقل الاضرار

وكتبلي ربي عمر جديد









​ السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهعندي مدة غائب عليكم متسقسوش على خوكم اه طيحو في يدي نشرشمكم قاعايا الفايدة حبيت نعتذر عن طول غيابي لانو كنت جد ومزال جد مشغول بالعمل وشؤؤون الحياةوشنو هيا صح مش سبة بصح مين داك الواحد يحب يغير الروتين هههحبيت نقولكم اني عائد من حادث مرور غير عادي الحمد لله خرجت بأقل أقل أقل الاضراروكتبلي ربي عمر جديد

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مبااركا فيه ♥قدر الله وماشاء فعلجات ولطف ربي ♥الصورة الاخيىة ملتقطة من طرف عون الحماية يوم الحادث الان مضى قاربة اربعة اشهروفاتتكنت حاب نحكي اكثر تفصيل ولكن نظن العبارات والصور تكفيمكليتوش سهم لحم وطعام في جنازتي ايا تاكلوها في كاش مناسبة اخرى هههه