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بسم الله الرحمن الرحيم



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هل الأصل أن كل نجدي متهم في دينه حتى يثبت العكس ؟؟ للحوار الهادئ .

معلوم أن الله سبحانه خص بعضَ بِقاعِ الأرضِ بِبركاتٍ لم يَجعَلْها في غيرِها؛ فجَعَل بَعضَها مَوطِنَ الشُّرورِ والفِتنِ، وبَعضَها مَوطِنَ الخيرِ والبَرَكاتِ.

قال عليه الصلاة والسلام :

" اللَّهُمَّ بارِكْ لنَا في شامِنَا، وفي يَمَنِنَا. قالَ: قالوا: وفي نَجْدِنَا؟ قالَ: قالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لنَا في شامِنَا وفي يَمَنِنَا. قالَ: قالوا: وفي نَجْدِنَا؟ قالَ: قالَ: هُنَاكَ الزَّلَازِلُ والفِتَنُ، وبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ. "

قال الشيخ الألباني رحمه الله في "السلسلة الصحيحة" (5/305) :

" وجهلوا أيضاً أنَّ كونَ الرجل من بعض البلاد المذمومة لا يستلزم أنه هو مذموم أيضاً إذا كان صالحاً في نفسه , والعكس بالعكس ، فكم في مكة والمدينة والشام من فاسق وفاجر , وفي العراق من عالم وصالح , وما أحكم قول سلمان الفارسي لأبي الدرداء حينما دعاه أن يهاجر من العراق إلي الشام : أما بعد , فإن الأرض المقدسة لا تقدس أحداً , وإنما يقدس الإنسان بعمله " انتهى .



الشاهد من كلامه رحمه الله أن كون الرجل من بعض البلاد المذمومة ثم اشترط لعدم الذم " إذا كان صالحا في نفسه " .



وحقيقة لم أقف على حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفض الدعاء لبلد بعد الطلب إلا نجد المذمومة .



وفي القانون والفقه الأصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته . فهل نقدر نعتبر الحديث استثناء لهذه القاعدة لورود نص خاص فيها .فما رأيكم ؟؟

وفق الله الجميع .

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