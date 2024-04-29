كيف اصبحت نفسيتك بعد الزواج

السلام عليكم يا أهل اللمة نتمنى كامل تكونو بخير و على خير

طبعا الفتاة قبل الزواج تكون في اوج نشاطها و حيويتها و تكون نفسيتها منفتحة للحياة وما تخبأه لها من مفاجأة وتحلم و تحلم و تحلم.....

لكن بعد الزواج و الاطفال و المسؤولية تصدم بواقع غير الذي كان في خيالها .

فيا ترى أيتها اللماوية كيف هي حياتك و نفسيتك و احساسك بعد الزواج والأطفال و هل وجدت ما كنت تحلمين به ام لا ؟؟؟

انتظر ردودكم.....