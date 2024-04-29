مغامرات الصغر

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مالا بسلامة العم @أبو عاتكة لي فكرني بحكاية من الصغر كي هدر عالزعرور الأخضر
قالك زماااان...ايييه كنا صغار مالا ياسيداتي وسادتي خرجنا نلعبو في الشارع وكنا فدار الجد
الجيران جات عندهم وحد الطفلة جديدة أيا لعبنا مالعبنا مباعد هزت راسها لشجرة الزعرور ونقولولو تاني الموز هههه مادري اسمو واش بالعربية
كانت مغروسة في جنان دار جدي ايا قاتلنا :انحو الزعرور ونجبدو الحبات لي داخلو نمصوهم يتبدل لونهم ونحطوهم فالسكر يتحولو شيكولا
أيا طبقنا دبارة البوعريفو ضرب المغرب راحت روحت مزدنا شفناها وحنا جاو لكبار يفتحو الكونجيلاتور لقاو الكارثة
نصلنا الشجرة والزعرور عاد مزال خضر ماطاب
ناضت لينا جداتي خوذ خوذ بالبشماق الأحمر حتان قلنا فيكس
وخذتوني في السجرة ياوجوه الشر
العام هذا ماناكلو الزعرور كي لعباد
مالا بسلامة العم @أبو عاتكة لي فكرني بحكاية من الصغر كي هدر عالزعرور الأخضر
قالك زماااان...ايييه كنا صغار مالا ياسيداتي وسادتي خرجنا نلعبو في الشارع وكنا فدار الجد
الجيران جات عندهم وحد الطفلة جديدة أيا لعبنا مالعبنا مباعد هزت راسها لشجرة الزعرور ونقولولو تاني الموز هههه مادري اسمو واش بالعربية
كانت مغروسة في جنان دار جدي ايا قاتلنا :انحو الزعرور ونجبدو الحبات لي داخلو نمصوهم يتبدل لونهم ونحطوهم فالسكر يتحولو شيكولا
أيا طبقنا دبارة البوعريفو ضرب المغرب راحت روحت مزدنا شفناها وحنا جاو لكبار يفتحو الكونجيلاتور لقاو الكارثة
نصلنا الشجرة والزعرور عاد مزال خضر ماطاب
ناضت لينا جداتي خوذ خوذ بالبشماق الأحمر حتان قلنا فيكس
وخذتوني في السجرة ياوجوه الشر
العام هذا ماناكلو الزعرور كي لعباد