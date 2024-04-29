مغامرات الصغر

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
51,410
نقاط التفاعل
84,134
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مالا بسلامة العم @أبو عاتكة لي فكرني بحكاية من الصغر كي هدر عالزعرور الأخضر
🤓

قالك زماااان...ايييه كنا صغار مالا ياسيداتي وسادتي خرجنا نلعبو في الشارع وكنا فدار الجد
😌
الجيران جات عندهم وحد الطفلة جديدة أيا لعبنا مالعبنا مباعد هزت راسها لشجرة الزعرور ونقولولو تاني الموز هههه مادري اسمو واش بالعربية
كانت مغروسة في جنان دار جدي ايا قاتلنا :انحو الزعرور ونجبدو الحبات لي داخلو نمصوهم يتبدل لونهم ونحطوهم فالسكر يتحولو شيكولا
😍
أيا طبقنا دبارة البوعريفو ضرب المغرب راحت روحت مزدنا شفناها وحنا جاو لكبار يفتحو الكونجيلاتور لقاو الكارثة
نصلنا الشجرة والزعرور عاد مزال خضر ماطاب
😶😥ناضت لينا جداتي خوذ خوذ بالبشماق الأحمر حتان قلنا فيكس
وخذتوني في السجرة ياوجوه الشر
العام هذا ماناكلو الزعرور كي لعباد
🥺🥺🥺🥺🥺
 
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