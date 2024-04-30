من صور الإرهاب الفكري " قال كباااااار العلماء "و" هذا قول. أهل السنة " كذبا .



كثير من المنتسبين إلى طلب العلم تراهم يمارسون صورا من الإرهاب الفكري تحزبا أو مغالطة للمستمع وهذه بعض الأمثلة



أتعجب من قول كثير عندما تتباحث معه لا يحلو له إلا أن يقول " هذا قول كباااااااار العلماء"



فعادة الذي يقول ذلك يريد إرهابك فكريا . فسيتقوي بكلامه وبكلام من هو متحزب لهم .حتى تخنع لقوله وإن كان الذي تعتقده خلاف ذلك .



فكبار العلماء عندك لا يلزم أن يكونوا كبارا عند غيرك. وإن كانوا كبارا عندك وعنده . فالعبرة بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله على فهم سلف الأمة .



ومنهم من يريد يرهب أخاه بطريقة أخرى . فيقول كلمات كبيرة تدل على جهله وعدم ورعه .



" قاااااال أهل العلم ".



"قاااااال أهل السنة " .



" هذا قول أهل السنة "



والشيء الأسوأ انك قد تكون تثق بطالب علم وأنه دقيق في عباراته ومنصف في النقل . ثم تكتشف أنه كان يكذب عن عمد ليرهبك فقط .



تخيل ماذا ستكون ردة فعلك عندما يفتح لله عليك وتزداد علما وفقها وتكتشف أن كثير من المسائل المتنازع فيها اليوم . وسعت سلف الأمة الأوائل ؟؟- ولكنها لم تسع أهل البدع . فعمدوا إلى تضليل وتبديع غيرهم - وليس فيها قولا واحدا كما كانوا يوهموك . هل ستنقم عليهم أم تترك البيان الذي تدين الله به ؟ أم .. وأم ؟



وهنا تبرز أسئلة كثيرة



ماذا كان سيضرهم لو قالوا المسألة فيها خلاف بين أهل السنة الأوائل . ثم يرجح بين الأقوال .أو يناقش لو كان طالب علم بحق . وغير متحزب . لا أن يفر من النقاش المنضبط على أصوله .



فما رأيكم أخوتي بمثل تلك الظاهرة وتحليلها ووضع الحلول المقترحة لها .؟؟عسى بذلك نكون من مفاتيح الخير .ومغاليق للشر .وأدام الله فضلكم .