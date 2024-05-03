منتوج رائع للشعر flux care وبسعر رخيص😍

فاتن سيلين
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اول موضوع لي بهذا المنتدى الجميل
صحيح لا أفقه شيئ في مواد التجميل والعناية لكن سأشارككم أي شي أجده امامي خاص بأمي أو أختاي عند زيارتهما لنا
هذا غسول للشعر سعره 22الف لكن نتيجته رائعة ..من رأته ومترددة لتجريبه فلتشتريه ولن تندممع العلم يوجد منه انواع كل نوع خاص بأنواع الشعر مصبوغ أو جاف أو دهني . الخ
تقبلوا تحياتي
اختكم
فاتن سيلين
اول موضوع لي بهذا المنتدى الجميل
صحيح لا أفقه شيئ في مواد التجميل والعناية لكن سأشارككم أي شي أجده امامي خاص بأمي أو أختاي عند زيارتهما لنا
هذا غسول للشعر سعره 22الف لكن نتيجته رائعة ..من رأته ومترددة لتجريبه فلتشتريه ولن تندممع العلم يوجد منه انواع كل نوع خاص بأنواع الشعر مصبوغ أو جاف أو دهني . الخ
تقبلوا تحياتي
اختكم
فاتن سيلين