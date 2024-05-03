منتوج رائع للشعر flux care وبسعر رخيص😍

فاتن سيلين

فاتن سيلين

:: عضو منتسِب ::
إنضم
30 أفريل 2024
المشاركات
25
نقاط التفاعل
16
النقاط
3
العمر
15
محل الإقامة
الأوراس الأشم
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اول موضوع لي بهذا المنتدى الجميل😍
صحيح لا أفقه شيئ في مواد التجميل والعناية 🙂لكن سأشارككم أي شي أجده امامي خاص بأمي أو أختاي عند زيارتهما لنا☺️

هذا غسول للشعر سعره 22الف لكن نتيجته رائعة ..من رأته ومترددة لتجريبه فلتشتريه ولن تندم🥰مع العلم يوجد منه انواع كل نوع خاص بأنواع الشعر مصبوغ أو جاف أو دهني . الخ

تقبلوا تحياتي
اختكم
🌺فاتن سيلين 🌺
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