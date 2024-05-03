منتوج رائع للشعر flux care وبسعر رخيص😍

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهاول موضوع لي بهذا المنتدى الجميلصحيح لا أفقه شيئ في مواد التجميل والعنايةلكن سأشارككم أي شي أجده امامي خاص بأمي أو أختاي عند زيارتهما لناهذا غسول للشعر سعره 22الف لكن نتيجته رائعة ..من رأته ومترددة لتجريبه فلتشتريه ولن تندممع العلم يوجد منه انواع كل نوع خاص بأنواع الشعر مصبوغ أو جاف أو دهني . الختقبلوا تحياتياختكمفاتن سيلين