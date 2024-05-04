قصة عجيبة عن الصدقة ـ منقول للفائدة ـ

مغترب مقيم في السعودية يقول

أخذني كفيلي لتوزيع زكاة ماله

ذهبنا إلى خط الساحل حيث القرى الفقيرة

كانت اﻷموال موزعة في ظروف

كل ظرف فيه 5000 ريال

عندما خرجنا من إحدى القرى إلى خط جدة – جيزان

وإذا برجل عجوز لكن شديد وصحته قوية

عمره 70 سنه أو أكثر يمشي على الخط العام

قال صديقى : هذا وش يسوى في هذا المكان

في هذا الوقت في الصحراء؟

قال السوّاق : أكيد يماني داخل تهريب

وقفنا عند الرجّال وسلّمنا عليه

من وين اﻷخ؟

قال : من اليمن

وين رايح؟ قال :مشتاق إلى بيت الله

قلنا له : داخل نظامي؟

قال : ﻻ والله تهريب

ليش ما دخلت نظامي؟

قال : ﻻزم ادفع 2000 ريال تأمين

وأنا ما عندي إﻻ 200 ريال

ركبت ب 100 ريال وباقي 100 ريال

صديقى : طيب يا عم

كم لك وأنت تمشي؟ قال : 6 أيام

أنت : فاطر؟

قال : ﻻ صائم

صديقى : طيّب أنت تجاوزت

على أكثر من 5 نقاط تفتيش أمنية

كيف تجاوزتها؟

قال : والله الذي ﻻ اله إﻻ هو

آني أمر من عندهم وما في احد كلّمني

أنا : أنت جاي تشتغل؟

قال : ﻻ والله أنا جاي

مشتاق إلى بيت الله

أبغي أسوّي عمرة

رايح مكة

صديقى : الدوريات ما قبضوا عليك

وأنت ماشي في الخط؟

قال : قبل نصف ساعة مسكتني دورية

قبل مسافة 50 كلم وجابتنى عند القسم

على بعد 1 كلم من هنا لكن سألوني وين رايح

وحلفت لهم بالله

أنى ابغي بيت الله وأطلقوا سراحي

قلت في نفسي سبحان الله ربى

جهز لك رجال اﻷمن ينقلونك بسرعة

إلى هذا المكان حتى

ييسر الله لك قام صديقى وأعطاه ظرفين وقال :

خذ هذه زكاة المال

أخذها الرجال وقال : جزاكم الله خير

طبعا هو ما يدري كم المبلغ

إلّي في كل ظرف

فسألته : أنت تعرف العملة السعودية؟

قال : نعم

قلت طيب افتح الظرف وخبي الفلوس في حزامك ﻻ

تضيع

فك الظرفين يوم شاف الفلوس 10000 ريال طالع فينا

وقال : هذى كلها لي؟

قلنا : نعم لك

الرجال سقط في السيارة

في حاله إغماء

نزلنا من السيارة

وجلسنا نرشه بالماء

وهو يصيح : هذه الفلوس كلها لي

هذه الفلوس كلها لي

وجلس يبكى بكاء, يبكي الحجر

المهم صديقي قال : خلونا نوصله معنا قدام شوي

وطلع معانا في السيارة وبعد ما استراح الرجال شوي

سألته : يا عم ليش

ها البكاء الشديد؟

قال أنا عندي بيت في اليمن

وعندي قطعة أرض جنب البيت

وهبتها لله

وبنينا عليها مسجد أنا وعيالي من الحجر والطين

المسجد خلص من البناء

لكن كان باقي الفرش

وأشياء بسيطة

وكنت جالس أفكر

كيف افرش هذا المسجد

صراحة كلنا بكينا بكاء عجيب

وتذكرت قول النبي

صلى الله عليه وسلم

من كان همّه اﻵخرة

جلبت له الدنيا بحذافيرها

وقوله صلى الله عليه وسلم :

من كانت اﻵخرة همه

جعل الله غناه في قلبه

وجمع له شمله

وأتته الدنيا وهى راغمة

ومن كانت الدنيا همه

جعل الله فقره بين عينيه

وفرق عليه شمله

ولم يأته من الدنيا إﻻ ما قُدّر له

عندها أشرت لصديقى

أن يعطيه زيادة

فأعطاه ظرفين زيادة

ليصبح المبلغ 20000 ريال

وقبل أن ينزل الرجل من السيارة

كان يتمتم ويدعو وهو يبكي

وتذكرت حديث الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم :

لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير

تغدو خماصاً وتروح بطانا....

اذا اتممت القراءة... صلي وسلم على الحبيب.