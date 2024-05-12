تعقيب مشكلتي زواج من دركي

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2024
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19 أكتوبر 2013
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سلام عليكم مشكلتي هي زواج من دركي
عندي عمي كان عنده علاقة فالإرهاب قبل الولادة تاعي و خرج من الحبس و الخطيب تاعي دركي راهم يقولولي ما يقبلوش مع العلم أولاد عمي الثاني يخدمو في الدرك قالولي كيما قبلوهم هما يقبلولك نتيا هما تاني عمهم لي يعرف يجاوبني الاب تاعي ما عنده حتى مشكل وكان يخدم تقريبا نفس الدومان
 
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