قوم يا ملاك للشاعر جماع

قوم يا ملاك والدنيا ليل
نتناجى في الشاطي الجميل
والليل نهار للعاشقين
تتجلى صورتك في السحب
بين الكواكب والقمر
معكوسه في سطح النهر
نتبادل الحب النضر
وحديثنا بي لغه العيون
بهوى الزهور في تبسمه
وبهوى الطيور في ترنمه
بهوى الطبيعه الحالمه
فيكي ابتسامات الزهور
ومن الطيور صوت الحنون
نتبادل الحب العظيم
في عفت الملك الكريم
ارواحنا تصبح في نعيم
عالمنا فوق دنيا البشر
وحياتنا روضه من الجنان
نتناجى لي ماضي العهود
اه العهود لو كان تعود
اتلاشى فيك وانسى الوجود
انسى الالم وانسى الكلام
في لحظه من عمر الزمان
إدريس محمد جماع
نتناجى في الشاطي الجميل
والليل نهار للعاشقين
تتجلى صورتك في السحب
بين الكواكب والقمر
معكوسه في سطح النهر
نتبادل الحب النضر
وحديثنا بي لغه العيون
بهوى الزهور في تبسمه
وبهوى الطيور في ترنمه
بهوى الطبيعه الحالمه
فيكي ابتسامات الزهور
ومن الطيور صوت الحنون
نتبادل الحب العظيم
في عفت الملك الكريم
ارواحنا تصبح في نعيم
عالمنا فوق دنيا البشر
وحياتنا روضه من الجنان
نتناجى لي ماضي العهود
اه العهود لو كان تعود
اتلاشى فيك وانسى الوجود
انسى الالم وانسى الكلام
في لحظه من عمر الزمان
إدريس محمد جماع