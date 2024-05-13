قوم يا ملاك للشاعر جماع

ج

جميل جمال

:: عضو مُشارك ::
إنضم
11 أفريل 2024
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ذكر
قوم يا ملاك والدنيا ليل
نتناجى في الشاطي الجميل
والليل نهار للعاشقين

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تتجلى صورتك في السحب
بين الكواكب والقمر
معكوسه في سطح النهر
نتبادل الحب النضر
وحديثنا بي لغه العيون

💐💐💐💐💐💐

بهوى الزهور في تبسمه
وبهوى الطيور في ترنمه
بهوى الطبيعه الحالمه
فيكي ابتسامات الزهور
ومن الطيور صوت الحنون

🌹🌹🌹🌹🌹

نتبادل الحب العظيم
في عفت الملك الكريم
ارواحنا تصبح في نعيم
عالمنا فوق دنيا البشر
وحياتنا روضه من الجنان

🌼🌼🌼🌼🌼

نتناجى لي ماضي العهود
اه العهود لو كان تعود
اتلاشى فيك وانسى الوجود
انسى الالم وانسى الكلام
في لحظه من عمر الزمان

💎 إدريس محمد جماع
 
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