الجلفة ـ اغرب حالات الاختطاف لمدة 28 سنة

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
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بلدية لقديد غرب ولاية الجلفة
تهتز على وقع حادثة غريبة الأطوار حيث تم العثور
على الفتى المدعو (بن عمران عمر من مواليد 1979 ) الذي اختفى عن الأنظار منذ 28 سنة
في ظروف غامضة مع نهاية التسعينات من القرن الماضي .
حينها تم البحث عنه في كل مكان والكل وقتها كان يتصور أنه اغتيل أو قتل
بحكم الظروف الأمنية التي كانت تعيشها الجزائر آن ذاك .
بعد أن اختفى ونسيّت حكايته لسنوات ونسي أمره، غير أنه عاد ليتحول إلى حديث الساعة .
حيث تسربت معلومات حديثة وتداولت خبارا أنه على قيد الحياة وأن من أخفاه هو شخص
من المنطقة نفسها وهو على عتبة الستين عاما اليوم
بدأت رحلة البحث من طرف الهيئات المختصة رفقة أقاربه حيث تم إقتحام
منزل المخطتف المشتبه فيه فوجد حي يرزق في غرفة تخزين التبن كما ظهر في الصورة .
وقد تم تدخل فرقة الدرك الوطني لبدية القديد حيث قاموا بتوقيف المختطف
وفي ذات الوقت تم تحويل الضحية إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيق
في قضية غاب فيها "عمر" فتى وعثر عليه كهلا ، واكتشف السكان والأقارب
أنهم كانوا يبحثون عنه في أماكن بعيدة وهو في قلب المدينة وغير بعيد عن مسكن عائلته.
هته صورته قبل الاختطاف
هته صورته عند تحريره
تهتز على وقع حادثة غريبة الأطوار حيث تم العثور
على الفتى المدعو (بن عمران عمر من مواليد 1979 ) الذي اختفى عن الأنظار منذ 28 سنة
في ظروف غامضة مع نهاية التسعينات من القرن الماضي .
حينها تم البحث عنه في كل مكان والكل وقتها كان يتصور أنه اغتيل أو قتل
بحكم الظروف الأمنية التي كانت تعيشها الجزائر آن ذاك .
بعد أن اختفى ونسيّت حكايته لسنوات ونسي أمره، غير أنه عاد ليتحول إلى حديث الساعة .
حيث تسربت معلومات حديثة وتداولت خبارا أنه على قيد الحياة وأن من أخفاه هو شخص
من المنطقة نفسها وهو على عتبة الستين عاما اليوم
بدأت رحلة البحث من طرف الهيئات المختصة رفقة أقاربه حيث تم إقتحام
منزل المخطتف المشتبه فيه فوجد حي يرزق في غرفة تخزين التبن كما ظهر في الصورة .
وقد تم تدخل فرقة الدرك الوطني لبدية القديد حيث قاموا بتوقيف المختطف
وفي ذات الوقت تم تحويل الضحية إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيق
في قضية غاب فيها "عمر" فتى وعثر عليه كهلا ، واكتشف السكان والأقارب
أنهم كانوا يبحثون عنه في أماكن بعيدة وهو في قلب المدينة وغير بعيد عن مسكن عائلته.
هته صورته قبل الاختطاف
هته صورته عند تحريره