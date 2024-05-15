الجلفة ـ اغرب حالات الاختطاف لمدة 28 سنة

بلدية لقديد غرب ولاية الجلفة

تهتز على وقع حادثة غريبة الأطوار حيث تم العثور

على الفتى المدعو (بن عمران عمر من مواليد 1979 ) الذي اختفى عن الأنظار منذ 28 سنة

في ظروف غامضة مع نهاية التسعينات من القرن الماضي .