تقول القاعدة العسكرية، "إذا كنت في طريق ممهدة فاحذر إنه فخ" ذلك الفخ الذي نقع فيه حين نظن أن الدروب السالكة والمسارات السهلة يمكن أن تصنع النجاح .

أصل الحياة كفاح وعمل والجهاد، خلق الإنسان ليكابد مشاق الحياة في دار العمل والامتحان. يقول رجل الأعمال طلال أبو غزالة من كان يريد أن يرتاح عليه أولا أن يتعب، الراحة مهلكة للصحة، وإن كان من عضو على الإنسان أن يريحه فهو قلبه الذي يعمل باستمرار دون توقف، لكن القلب إذا ارتاح توقفت الحياة.

في طلب العلم أو في طلب الرزق، أو في طلب المجد والسؤدد، لا مناص من استفرغ الجهد وبذل الوسع، فمن يرد أن يحقق أحلامه عليه أولا أن يستيقظ ثم يقاتل لينجزها في أرض الواقع

إن الوقوع في فخ السهولة والتوهم بأن الدنيا قد تنال بلا مغالبة ولا مكابدة، يحرم المتعلم الوصول إلى كنه المعارف وحقيقة العلوم، ويحول بين العامل ومسالك النجاح و الإبداع، و يفقد المجتمع طاقة الإنجاز الحقيقية، ويتخلف به أزمنة سحيقة عن ركب الحضارة.

ألا بوركت تلك السواعد المخضبة بدماء الكادحين، ألا بوركت تلك القطرات الزكية المعطرة أثواب الساعين المتوكلين.

كتب أبو القاسم الشابي متسائلا :" تساءلت يا أم هل تكرهين البشر... قالت أبارك في الناس أهل الطموح ومن يستلذ ركوب الخطر".