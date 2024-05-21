الحمار ليس للبيع

رفس حمار زوجة رجل فقتلها

وبعد فترة تزوج من امرأة أخرى

كرر الحمار نفس الفعل

رفس الزوجة الجديدة فقتلها أيضا



وكان الناس يعزونه

وإذا بأحد الحضور يراقبه

فلاحظ

أن الرجل عندما تعزيه النساء يسألنه

فيجيب برأسه (نعم)

وعندما يعزيه الرجال يسألونه

فيجيب برأسه ( لا )

فسأله الذى كان يراقبه عما سأله النساء والرجال فقال..

تقول النساء؛ أتريد أن تتزوج مرة أخرى؟

- فأقول نعم

ويسألني الرجال أحمارك للبيع؟

- فأقول لا ​

هههههههههههههههههه انا خاطيني