الحمار ليس للبيع

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
16,876
الحلول
1
نقاط التفاعل
49,090
النقاط
1,886
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
رفس حمار زوجة رجل فقتلها
وبعد فترة تزوج من امرأة أخرى
كرر الحمار نفس الفعل
رفس الزوجة الجديدة فقتلها أيضا

وكان الناس يعزونه
وإذا بأحد الحضور يراقبه
فلاحظ
أن الرجل عندما تعزيه النساء يسألنه
فيجيب برأسه (نعم)
وعندما يعزيه الرجال يسألونه
فيجيب برأسه ( لا )
فسأله الذى كان يراقبه عما سأله النساء والرجال فقال..
تقول النساء؛ أتريد أن تتزوج مرة أخرى؟
- فأقول نعم
ويسألني الرجال أحمارك للبيع؟
- فأقول لا


هههههههههههههههههه انا خاطيني
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

ا
قصص
المشاركات
5
المشاهدات
515
جيهان جوجو
جيهان جوجو
angegardienretour
فتاوى لفضبلة الشيخ علي بن حسن بن علي الحلبي الاثري
المشاركات
0
المشاهدات
3K
angegardienretour
angegardienretour
A
((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ))
المشاركات
2
المشاهدات
512
إلياس
إلياس
A
الانحراف العاطفي
المشاركات
0
المشاهدات
711
ARCHICAD2016
A
ع
نوادر جحا
المشاركات
1
المشاهدات
857
طيور الجنة21
ط
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top