رفقا بالقوارير

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
16,878
الحلول
1
نقاط التفاعل
49,105
النقاط
1,886
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
رجل ضرب زوجته فقالت وهي تبكي سأذهب لأشتكيك !!
🥺

رد عليها : ومن قال أنني سأسمح لكى بالخروج
قالت : أتظن أنك ستمنعني !!!
🥺

رد بتعجب :إفعلى ما شئتِ .
🥺

فاتجهت نحو الحمام وحين دخلت فكر بأنها قد تهرب من نافذته ..
🥺

فجرى إلى الخارج وأنتظر عند النافذة فلم تفعل فعاد إلى الداخل ووقف عند الباب ..
🥺

فوجدها قد خرجت وهيَّ مبتلة من آثار الوضوء
وقالت : سأشتكيك عند من جعلنى ملك لك فلا نوافذك ،
🥺

و لا أبوابك ،و لا هواتفي التي حجبتها عني ستحجبني عنه فأبوابه لا تنغلق ...
🥺

أنصرف عنها و جلس صامتاً يفكر .
🥺

ذهبت هيَ وصلت و أطالت في السجود
وحين فرغت ورفعت يدها خطى نحوها و أمسك بيديها وقال لها : أما كفاك دعاءك عليَّ في سجودكِ ؟
🥺

والله لحظة غضب لم أقصدها !!
🥺

فقالت : و لهذا لم أكتفي من الدعاء لك!
🥺

والدعاء على الشيطان فلست غبية لأدعو على زوجي و قرة عيني ..
🥺

فدمعت عيناه و قبل يداها
🥺

و قال : أعاهدك ان لا أمسك بسوء بعد اليوم ..
🥺

••كوني له أمة يكن لكي عبداً ••
🥺

رفقا بالقوارير يارجال
🥺

الرجل "تاج "على رأس المرأة ! والتاج لا تحمله إلا "الملكة"، ضعها "ملكة" على قلبك، تضعك "تاج" على رأسها.
🥺

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اكــــــيـــد ليس جزايري هههههههه
 
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