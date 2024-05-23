الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
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رجل ضرب زوجته فقالت وهي تبكي سأذهب لأشتكيك !!
رد عليها : ومن قال أنني سأسمح لكى بالخروج
قالت : أتظن أنك ستمنعني !!!
رد بتعجب :إفعلى ما شئتِ .
فاتجهت نحو الحمام وحين دخلت فكر بأنها قد تهرب من نافذته ..
فجرى إلى الخارج وأنتظر عند النافذة فلم تفعل فعاد إلى الداخل ووقف عند الباب ..
فوجدها قد خرجت وهيَّ مبتلة من آثار الوضوء
وقالت : سأشتكيك عند من جعلنى ملك لك فلا نوافذك ،
و لا أبوابك ،و لا هواتفي التي حجبتها عني ستحجبني عنه فأبوابه لا تنغلق ...
أنصرف عنها و جلس صامتاً يفكر .
ذهبت هيَ وصلت و أطالت في السجود
وحين فرغت ورفعت يدها خطى نحوها و أمسك بيديها وقال لها : أما كفاك دعاءك عليَّ في سجودكِ ؟
والله لحظة غضب لم أقصدها !!
فقالت : و لهذا لم أكتفي من الدعاء لك!
والدعاء على الشيطان فلست غبية لأدعو على زوجي و قرة عيني ..
فدمعت عيناه و قبل يداها
و قال : أعاهدك ان لا أمسك بسوء بعد اليوم ..
••كوني له أمة يكن لكي عبداً ••
رفقا بالقوارير يارجال
الرجل "تاج "على رأس المرأة ! والتاج لا تحمله إلا "الملكة"، ضعها "ملكة" على قلبك، تضعك "تاج" على رأسها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اكــــــيـــد ليس جزايري هههههههه
رد عليها : ومن قال أنني سأسمح لكى بالخروج
قالت : أتظن أنك ستمنعني !!!
رد بتعجب :إفعلى ما شئتِ .
فاتجهت نحو الحمام وحين دخلت فكر بأنها قد تهرب من نافذته ..
فجرى إلى الخارج وأنتظر عند النافذة فلم تفعل فعاد إلى الداخل ووقف عند الباب ..
فوجدها قد خرجت وهيَّ مبتلة من آثار الوضوء
وقالت : سأشتكيك عند من جعلنى ملك لك فلا نوافذك ،
و لا أبوابك ،و لا هواتفي التي حجبتها عني ستحجبني عنه فأبوابه لا تنغلق ...
أنصرف عنها و جلس صامتاً يفكر .
ذهبت هيَ وصلت و أطالت في السجود
وحين فرغت ورفعت يدها خطى نحوها و أمسك بيديها وقال لها : أما كفاك دعاءك عليَّ في سجودكِ ؟
والله لحظة غضب لم أقصدها !!
فقالت : و لهذا لم أكتفي من الدعاء لك!
والدعاء على الشيطان فلست غبية لأدعو على زوجي و قرة عيني ..
فدمعت عيناه و قبل يداها
و قال : أعاهدك ان لا أمسك بسوء بعد اليوم ..
••كوني له أمة يكن لكي عبداً ••
رفقا بالقوارير يارجال
الرجل "تاج "على رأس المرأة ! والتاج لا تحمله إلا "الملكة"، ضعها "ملكة" على قلبك، تضعك "تاج" على رأسها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اكــــــيـــد ليس جزايري هههههههه