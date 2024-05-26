إلى كل بنت ـ إتقي الله في أبيك

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
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يقول أحدهم :
كنت أغلق نافذة غرفتي فوجدت هذا المشهد
وسمعت الحوار وهو يقول لها :
على مهلك اكتبي .. أنا بجانبك
وهي تقول : بابا .. يدي تؤلمني
يشد يدها ويقبلها ويقول : حاولي يا حبيبتي
تضحك الفتاة وتكتب من جديد، فيقبلها ويربت على كتفها
غالبا هذه الفتاة نسيت أن تكتب واجبها بالمنزل
لم يعنفها ولم يناديها بالفاشلة ولم يتطاول لفظا ولا بأي شكل عليها
بل جلس على الأرض .. في الشارع .. ليحتويها
وليعلمنا درساً رائعا في التربية .
منقولة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا أنموذج فقط و الأمثلة كثيرة و معبرة و عميقة
عن كفاح الأباء من أجل بناتهن
الكثير من الأباء انحنى ظهرع كدا و تعبا
الكثير من الأباء مرض و لم يعالج
الكثير من الأباء لم يشتري ما يشتهيه من لباس او اكل
الكثير من الأباء بات يفكر في الحلول
الكثير من الأباء ضحى بصحته و وقته
الكثير من الأباء حرم نفسه من الراحة الجسدية و النفسية
الكثير من الأباء ربما تورط ضد مشاغبين
الكثير من الأباء ارهق نفسه بأعمال متعبة
كل هذا من اجلكن انتن
من اجل ان تكن اميرات و سلطانات و مطمئنات غير خائفات
فلا تنسي كل هته التضحيات بأعمال تجعل رأس أبيك في التراب
و يعاير بك فيقال هته بنت فلان تفعل كذا و كذا
بل اجعل رأس أبيك و قدره قبل كل شيء
كنت أغلق نافذة غرفتي فوجدت هذا المشهد
وسمعت الحوار وهو يقول لها :
على مهلك اكتبي .. أنا بجانبك
وهي تقول : بابا .. يدي تؤلمني
يشد يدها ويقبلها ويقول : حاولي يا حبيبتي
تضحك الفتاة وتكتب من جديد، فيقبلها ويربت على كتفها
غالبا هذه الفتاة نسيت أن تكتب واجبها بالمنزل
لم يعنفها ولم يناديها بالفاشلة ولم يتطاول لفظا ولا بأي شكل عليها
بل جلس على الأرض .. في الشارع .. ليحتويها
وليعلمنا درساً رائعا في التربية .
منقولة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا أنموذج فقط و الأمثلة كثيرة و معبرة و عميقة
عن كفاح الأباء من أجل بناتهن
الكثير من الأباء انحنى ظهرع كدا و تعبا
الكثير من الأباء مرض و لم يعالج
الكثير من الأباء لم يشتري ما يشتهيه من لباس او اكل
الكثير من الأباء بات يفكر في الحلول
الكثير من الأباء ضحى بصحته و وقته
الكثير من الأباء حرم نفسه من الراحة الجسدية و النفسية
الكثير من الأباء ربما تورط ضد مشاغبين
الكثير من الأباء ارهق نفسه بأعمال متعبة
كل هذا من اجلكن انتن
من اجل ان تكن اميرات و سلطانات و مطمئنات غير خائفات
فلا تنسي كل هته التضحيات بأعمال تجعل رأس أبيك في التراب
و يعاير بك فيقال هته بنت فلان تفعل كذا و كذا
بل اجعل رأس أبيك و قدره قبل كل شيء