فرص عمل بشركة جازي DJEZZY للطلاب بدوام جزئي

xavihichem2424
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 27 جويلية 2016
- المشاركات
- 84
- نقاط التفاعل
- 60
- النقاط
- 3
Bienvenue sur notre plateforme de recrutement
Une plateforme dédiée aux étudiants en quête d’une opportunité de travail à temps partiel dans divers domaines tels que le conseil client, la logistique, les Ressources Humaines, le développement web & mobile, etc.
Si cela vous intéresse, nous vous invitons à sélectionner le domaine de votre choix et de postuler en renseignant le formulaire correspondant.
منصة مخصصة للطلاب الباحثين عن فرصة عمل بدوام جزئي في عدة مجالات مختلفة من بينها استشارات العملاء، والخدمات اللوجستية، والموارد البشرية، وتطوير الويب والهواتف المحمولة، وما إلى ذلك.
إذا كان هذا يهمك، فمؤسسة جازي تدعوك لتحديد المجال الذي تختاره والتقدم بطلب عن طريق ملء النموذج المناسب ادناه.
التقديم من هنا
Une plateforme dédiée aux étudiants en quête d’une opportunité de travail à temps partiel dans divers domaines tels que le conseil client, la logistique, les Ressources Humaines, le développement web & mobile, etc.
Si cela vous intéresse, nous vous invitons à sélectionner le domaine de votre choix et de postuler en renseignant le formulaire correspondant.
منصة مخصصة للطلاب الباحثين عن فرصة عمل بدوام جزئي في عدة مجالات مختلفة من بينها استشارات العملاء، والخدمات اللوجستية، والموارد البشرية، وتطوير الويب والهواتف المحمولة، وما إلى ذلك.
إذا كان هذا يهمك، فمؤسسة جازي تدعوك لتحديد المجال الذي تختاره والتقدم بطلب عن طريق ملء النموذج المناسب ادناه.
التخصصات المعنية
- موارد البشرية
- الأرشيف
- الخدمات اللوجستية
- ممثل العملاء
- الذكاء الاصطناعي
- البيانات وعلوم البيانات
- تطوير الويب والهواتف الذكية
- اتصالات والشبكات
التقديم من هنا