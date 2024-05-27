تجربة أختاي مع المرطب الليلي غليسيرين فازلين بارافين🌹

فاتن سيلين

فاتن سيلين

:: عضو منتسِب ::
إنضم
30 أفريل 2024
المشاركات
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نقاط التفاعل
38
النقاط
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العمر
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محل الإقامة
الأوراس الأشم
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف حالكم بنات😍
جبت ليكم منتوج ممكن تعرفوه لكن بغيت نشاركم تجربة اختاي ايجابياته وسلبياته على الأقل عند اختاي لأنهما استعملوه والاثنان نفس النتيجة.
🌹سعره 55الف.
هو مرطب ليلي لليدين والرجلين والوجه وكل الجسم..اختاي قالو للجسم رائع للترطيب. لكن الوجه كارثة خرج ليهم حب رقيق تحت البشرة وأصبحت البشرة تتقشر.
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