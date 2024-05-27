تجربة أختاي مع المرطب الليلي غليسيرين فازلين بارافين🌹

فاتن سيلين
:: عضو منتسِب ::
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- 30 أفريل 2024
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- الأوراس الأشم
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف حالكم بنات
جبت ليكم منتوج ممكن تعرفوه لكن بغيت نشاركم تجربة اختاي ايجابياته وسلبياته على الأقل عند اختاي لأنهما استعملوه والاثنان نفس النتيجة.
سعره 55الف.
هو مرطب ليلي لليدين والرجلين والوجه وكل الجسم..اختاي قالو للجسم رائع للترطيب. لكن الوجه كارثة خرج ليهم حب رقيق تحت البشرة وأصبحت البشرة تتقشر.
كيف حالكم بنات
جبت ليكم منتوج ممكن تعرفوه لكن بغيت نشاركم تجربة اختاي ايجابياته وسلبياته على الأقل عند اختاي لأنهما استعملوه والاثنان نفس النتيجة.
سعره 55الف.
هو مرطب ليلي لليدين والرجلين والوجه وكل الجسم..اختاي قالو للجسم رائع للترطيب. لكن الوجه كارثة خرج ليهم حب رقيق تحت البشرة وأصبحت البشرة تتقشر.