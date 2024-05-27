كسرة الشاحمة

سعد606

سعد606

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لاشك ان المحاجب، هي أكلة أصبحت موجودة في كامل القطر الجزائري على الرغم أنها كانت منتشرة في مناطق معينة فقط، لكن الطريقة الأصلية سواء لتحضير المحاجب أو كسرة الشحمة بقيت عند أصحابها الأصليين في المنازل فقط و لم تصل إلى محلات الوجبات السريعة، و ينقصها الكثير من الأشياء، فالمحاجب لابد أن يكونو من سميد القمح الصلب، و التشكشوكة لابد أن تكون مقطعة يدويا، لابد أن تحضر الشحمة، لكي يكون طبق تقليدي يمكن تعريف الزوار و السائحين به.
من تذوق كسرة الشحمة أو محاجب بالشحمة ، أو يعرف كيف تحضر الشحمة ، يحكيلنا.عن تجربته و رأيه.
 
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