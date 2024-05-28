احتاجكم جاوبوني

السلام عليكم جميعا

انا تقدم لخطبتي عسكري (يخدم فالسجن العسكري) و درنا لونكات عيطولي و سقساوني و طلبو مني بعض الأوراق ديتهملهم لكن رانا في قريب تلاث أشهر مزال مرجعولناش و انا راني خايفة عندي مشكل و لي هو الأب تاعي عندو جنسية مغربية لكن زايد هنا فالجزائر و حتى فالجنسية المغربية كاتبين بلي زايد هنا فالجزائر أيضا و عندو برمي جزائري لكن الجنسية معطاوهالوش في شعال و هو يجري عليها و معطاوهالوش هل يمكن يرفضو بسبب هذا المشكل قولولي من فضلكم و اذا رفضو هل كاين حل وحداخر نقدرو نديروه جاوبوني تعيشووا من فضلكم