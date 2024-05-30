السلام عليكم
لي صديقة من ذوي الاحتياجات الخاصة تسأل:
هل نحن أشخاص ليس من حقنا الزواج وانشاء اسرة؟
انا شابة في الثلاثين من عمري ولدت باعاقة حركية في جسمي لكن عقلي سليم الحمد لله عشت متقبلة حالتي وراضية بقدري اصلي واصوم اكتب رغم انه صعب ان امسك القلم اطالع الكتب واقرأ المصحف
تعرفت على شاب بادلني مشاعر الحب تفهم وضعي ويريد خطبتي لكن لما اخبرت امي رفضت تماما بحجة حالتي وطلبت مني عدم التحدث معه مرة اخرى وانا قبلت.
هل من مثل حالتي ممنوع عليهم الزواج ماهو رأيكم في الموضوع هل شاهدتم حالات تزوجت بمثل حالتي ونجحت
لي صديقة من ذوي الاحتياجات الخاصة تسأل:
هل نحن أشخاص ليس من حقنا الزواج وانشاء اسرة؟
انا شابة في الثلاثين من عمري ولدت باعاقة حركية في جسمي لكن عقلي سليم الحمد لله عشت متقبلة حالتي وراضية بقدري اصلي واصوم اكتب رغم انه صعب ان امسك القلم اطالع الكتب واقرأ المصحف
تعرفت على شاب بادلني مشاعر الحب تفهم وضعي ويريد خطبتي لكن لما اخبرت امي رفضت تماما بحجة حالتي وطلبت مني عدم التحدث معه مرة اخرى وانا قبلت.
هل من مثل حالتي ممنوع عليهم الزواج ماهو رأيكم في الموضوع هل شاهدتم حالات تزوجت بمثل حالتي ونجحت