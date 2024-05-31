شراء السلع او المنتجات عن طريق النت واش رايكم

السلام عليكم احبتي و اخواني

انتشرت كثيرا في الآونة الاخيرة و بشكل رهيب

اعلانات لسلع و منتجات لمتاجر مجهولة او بدون علامات مميزة و مضمونة

كلها تروج لمنتجات و سلع و لادوية و اكسيسوارات و و و و

مركزين على كلمة التوصيل متوفر 58 ولاية ـ الكمية محدودة



لكن قبل التوصيل و الكمية

هل فعلا هته السلعة بذالك الإتقان و الجمال و الابداع

الذي يروج له في الفايسبوك و غيره من الوسائط



هل فعلا هي نفسها السلعة التي رآها الزبون هي نفسها التي

سيتم توصيلها إليه



هل سبق لك ان اشتريت سلع عن طريق النت و وجدها بنفس الجودة

التي رأيتها في المواقع



طيب اذا طلبت سلعة و وصلتك و لم تجدها بتلك الجودة كيف تتصرف



واش رأيكم في الموضوع بشكل عام إخواني إليكم الخط