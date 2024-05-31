شراء السلع او المنتجات عن طريق النت واش رايكم

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
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السلام عليكم احبتي و اخواني
انتشرت كثيرا في الآونة الاخيرة و بشكل رهيب
اعلانات لسلع و منتجات لمتاجر مجهولة او بدون علامات مميزة و مضمونة
كلها تروج لمنتجات و سلع و لادوية و اكسيسوارات و و و و
مركزين على كلمة التوصيل متوفر 58 ولاية ـ الكمية محدودة
لكن قبل التوصيل و الكمية
هل فعلا هته السلعة بذالك الإتقان و الجمال و الابداع
الذي يروج له في الفايسبوك و غيره من الوسائط
هل فعلا هي نفسها السلعة التي رآها الزبون هي نفسها التي
سيتم توصيلها إليه
هل سبق لك ان اشتريت سلع عن طريق النت و وجدها بنفس الجودة
التي رأيتها في المواقع
طيب اذا طلبت سلعة و وصلتك و لم تجدها بتلك الجودة كيف تتصرف
واش رأيكم في الموضوع بشكل عام إخواني إليكم الخط