12فائدة لذكر ربنا سبحانه وتعالى 🥺

1-يزيل الشقاء ويطرد الهم2-يجلب النعم والبركات والخيرات في الدارين3-طارد للشيطان الرجيم وحصن للعبد4-تكون من الاوائل عند الله ومن السابقين5-النبي عليه الصلاة والسلام حث معاذ على الذكر والعون وحسن العبادة6-يعين على الأمور كلها من أمور الطاعة والعبادة فييسر لك.7-تجزى جنات ونعيما8-يذكر الله من يذكره9-يكون معك ويعينك ويسدد خطاك10-يبقى معك في جنات النعيم حين ينقطع التكليف11-طريق لنيل حب الله ومرشد وهادي12-ينهى العبد عن الغيبة والنميمة وفعل المحرمات..اللهم أجعلنا من الذاكرين ﷲ كثيرا حبا له وخوفا منه، سرا وعلانية وفي جميع الحالات وفي كل الأوقات والظروف.وكل من أكرمه الله رب العالمين بنعمة البصر واليدين والعقل والدفى العائلي والهاتف الذي يحمله وقراء هذه المعلومات القيمة ، فل يترك......'تسبيحة، إستغفارا، باقيات صالحات، آية قرآنية، حديث نبوي شريف، صورة'المهم أي قول فيه ذكر الله رب العالمين كي نتقاسم الأجر معا إخوتي إتفقناأحبكم في ﷲ♡اللهم أنصر إخواننا في فلسطين#رفح في قلوبنا