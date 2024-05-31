12فائدة لذكر ربنا سبحانه وتعالى 🥺

Eay98
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1-يزيل الشقاء ويطرد الهم
2-يجلب النعم والبركات والخيرات في الدارين
3-طارد للشيطان الرجيم وحصن للعبد
4-تكون من الاوائل عند الله ومن السابقين
5-النبي عليه الصلاة والسلام حث معاذ على الذكر والعون وحسن العبادة
6-يعين على الأمور كلها من أمور الطاعة والعبادة فييسر لك.
7-تجزى جنات ونعيما
8-يذكر الله من يذكره
9-يكون معك ويعينك ويسدد خطاك
10-يبقى معك في جنات النعيم حين ينقطع التكليف
11-طريق لنيل حب الله ومرشد وهادي
12-ينهى العبد عن الغيبة والنميمة وفعل المحرمات..
اللهم أجعلنا من الذاكرين ﷲ كثيرا حبا له وخوفا منه، سرا وعلانية وفي جميع الحالات وفي كل الأوقات والظروف.
وكل من أكرمه الله رب العالمين بنعمة البصر واليدين والعقل والدفى العائلي والهاتف الذي يحمله وقراء هذه المعلومات القيمة ، فل يترك......
'تسبيحة، إستغفارا، باقيات صالحات، آية قرآنية، حديث نبوي شريف، صورة'
المهم أي قول فيه ذكر الله رب العالمين كي نتقاسم الأجر معا إخوتي إتفقنا
أحبكم في ﷲ♡
اللهم أنصر إخواننا في فلسطين
#رفح في قلوبنا
2-يجلب النعم والبركات والخيرات في الدارين
3-طارد للشيطان الرجيم وحصن للعبد
4-تكون من الاوائل عند الله ومن السابقين
5-النبي عليه الصلاة والسلام حث معاذ على الذكر والعون وحسن العبادة
6-يعين على الأمور كلها من أمور الطاعة والعبادة فييسر لك.
7-تجزى جنات ونعيما
8-يذكر الله من يذكره
9-يكون معك ويعينك ويسدد خطاك
10-يبقى معك في جنات النعيم حين ينقطع التكليف
11-طريق لنيل حب الله ومرشد وهادي
12-ينهى العبد عن الغيبة والنميمة وفعل المحرمات..
اللهم أجعلنا من الذاكرين ﷲ كثيرا حبا له وخوفا منه، سرا وعلانية وفي جميع الحالات وفي كل الأوقات والظروف.
وكل من أكرمه الله رب العالمين بنعمة البصر واليدين والعقل والدفى العائلي والهاتف الذي يحمله وقراء هذه المعلومات القيمة ، فل يترك......
'تسبيحة، إستغفارا، باقيات صالحات، آية قرآنية، حديث نبوي شريف، صورة'
المهم أي قول فيه ذكر الله رب العالمين كي نتقاسم الأجر معا إخوتي إتفقنا
أحبكم في ﷲ♡
اللهم أنصر إخواننا في فلسطين
#رفح في قلوبنا