سنن النبي محمد ﷺ في الحر الشديد.

عليه أفضل الصلاة والسلام_﷽.... أن يتذكر المسلم نار جهنموالعياذ بالله لأنها أضعاف أضعاف نار الآخرة لأن حر الصيف وسمومه هيا آية من آيات الله وسنةكونية لايجوز سب الجو أو كرهه وأدعوا دعاء أن يقيكم نار جهنم._كان الرسولﷺ يصب الماءعلى الرأس وهو صائم لا أعلم من شدة العطش أو من شدة الحر_يجلس في الظل عند حر الشمس ويأمرنا أن لانجلس بين الشمس والظل بل في الظل-تأخير صلاة الظهر حتى ينتهى الحر لكن دون إخراج وقت الفرض، ففي الحر الشديد يجوز تأخير الصلاة كي لا يؤثر الحر على الخشوع والطمأنينة لكن الأن الظروف تغيرت بسبب توفر المبرددات لايستحب التأخير إلا في حال الضرورة._القيلولة، كان النبي ﷺ ينام في نصف النهار قبل الظهر أو بعده ويحث على ذالك حيث قال'قيلوا فإن الشياطين لاتقيل' والله أعلم وكان يشرب شراب حلو باردوهو الماء العذب و يشكر الله سبحانه وتعالى لأنه أطعمه وسقاه وآواه._الإستحمام والتطيب من رائحة العرق._الصيام خاصة في يوم شديد الحرارة يبعد الله عنك النار 70سنة_سقي الماء يعني تأخذ معك قرورات ماء صغيرة باردة للمسجد يوم الجمعة،أو تترك شئ فيه الماء كي يشرب منه المارة يعني صدقة جارية.في الأخير نقول نسأل ﷲ العظيم رب العرش العظيم أن يقينا يقينا نار جهنم ونار الدنيا والآخرة يوم الوعيد أنا ووالديا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم آمين يارب العالمين.