نصائح لكل أخت هناء 😳

-أيضا يعتبر سن العشرينات سن البراءة والأحلام والطموحات والنجاح و التفاؤل فلا تتخطيه أبداً غاليتي،وكذالك سن الثلاثنياتلذا سأنصحك في البداية بأهم 3نصائح_الأولى حفظ القرأن واتقانه وفهمه وتطبيقه والصحبة الصالحة الناجحة دنيا ودين._الثانية الدعاء وصلاة إستخارة في جميع أمور حياتك حتى لو دينية_الثالثة إبتعدي عن الحب الحرام لا تسلمي قلبك إلا لمن يستحقه ويحافظ عليه أقصد زوجك مستقبلياباقي النصائحعيشي حياتكوانصتي جيداً لرغباتك في هذه السن طالما باتت بعيدة عن إيذاء نفسك، وفي إطار ما تربيتي عليه من فضائل وأخلاق حميدة.ابتعدي بقدر الإمكان عن مواقع التواصل الاجتماعي لا تغوصي في الخيالالواقع أجمل لأنه ملموس، سيظل الخيال وهماً مهما كان جميلا أما الواقع فهو أنت بكل تفاصيلك، وبأمنياتك، وبكل ما تواجهين من أحداث وأشخاص، لذا تمسكي بواقعك، لأن خبرتك ونضجك مرتبطة به إرتباطاً وثيقاً.تمسكي بتعليمكاستمري في تعلم كل ما يساهم في إرتقائك بذاتك،، وعلمي غيرك وأنشري العلم على نطاق واسع.لا تهملي هواياتكلأنها جزء من شخصيتك، ولأنها تضيف لك والكثير والكثير.طوري من نفسكاحرصي على تطوير نفسك واسعدي ذاتك بكل تقدم تحرزينه في حياتك، واعلمي أن كل تطوير يطرأ عليك يضيف إليك ويزيد من ثقتك في نفسك التي هي أساس نجاحك في هذه الحياة.اهتمي بجمالكوكوني دائمة متألقة، واحرصي على الإهتمام بشعرك فهو زينتك الأولى والأهم، واهتمي ببشرتك، كوني رشيقة، وحافظي على بقاء وزنك في معدلاته الطبيعية.كوني أنتلا تنساقي خلف الممثلات وخلف مشاهير السوشيال ميديا ولا تتخذيهم قدوةاللامبالاةلا تجعلي المواقف المحزنة تسطير على صفو حياتك وتفقدك لذة الوقت ،إتقني فن اللامبالاةفي الأخير تحياتي لكيوللأمانة: هذه النصائح مقتبسة من كلام أخوات في موقع آخر ولانها نافعة أردت أن أشاركها معكن مع تعديل طفيف،... لأني معنديش أختي في الدنياعندي رب العالمين وأمي الغالية فقط، أيا حبيت نشاركها معكن وربي يحميكم ووفقكم ويرزقكم الخير والسعادة في الدارين ويحفظ ويحمي كل ولية ويفرج همها وكربها عاجلا لا آجلافي أمان الله وحفظه ♡​