نصائح لكل أخت هناء 😳

Eay98

Eay98

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أنثى
﷽ أنصحكي ياوردة 🥺🌹بمايلي:

( لا تهدري عمرك أمام الهاتف والانترنت )( واظبي على الصلوات الخمس وقراءة القرآن)( تصفحي المواقع العلمية والأدبية والثقافية) ( تناولي الطعام الصحي وامشي كثيرا)( ابتعدي كثيرا كثيرا عن الشباب الذكور )( لا تثقي بأي أحد فالنصابين والسارقين والخاطفين كثر )( أطيعي أمك فلا يوجد في هذا العالم من يتمنى لكي الخير سواها )( لا تسهري لوقت متأخر)( لا تقلدي اخوتك الذكور في الفاظهم وتعاملهم مع بعضهم ) ( احبي نفسك كما انتي فلا تقلدي اي بنت أخرى ) ( كوني جادة حازمة مستقيمة في عملك ولا تليني بالقول لأي مخلوق )


-أيضا يعتبر سن العشرينات سن البراءة والأحلام والطموحات والنجاح و التفاؤل فلا تتخطيه أبداً غاليتي
،وكذالك سن الثلاثنيات



لذا سأنصحك في البداية بأهم 3نصائح



_الأولى حفظ القرأن واتقانه وفهمه وتطبيقه والصحبة الصالحة الناجحة دنيا ودين.



_الثانية الدعاء وصلاة إستخارة في جميع أمور حياتك حتى لو دينية



_الثالثة إبتعدي عن الحب الحرام لا تسلمي قلبك إلا لمن يستحقه ويحافظ عليه أقصد زوجك مستقبليا



✍🏻باقي النصائح



🔅عيشي حياتك



وانصتي جيداً لرغباتك في هذه السن طالما باتت بعيدة عن إيذاء نفسك، وفي إطار ما تربيتي عليه من فضائل وأخلاق حميدة.



🔅ابتعدي بقدر الإمكان عن مواقع التواصل الاجتماعي لا تغوصي في الخيال



الواقع أجمل لأنه ملموس، سيظل الخيال وهماً مهما كان جميلا أما الواقع فهو أنت بكل تفاصيلك، وبأمنياتك، وبكل ما تواجهين من أحداث وأشخاص، لذا تمسكي بواقعك، لأن خبرتك ونضجك مرتبطة به إرتباطاً وثيقاً.



🔅تمسكي بتعليمك



استمري في تعلم كل ما يساهم في إرتقائك بذاتك،، وعلمي غيرك وأنشري العلم على نطاق واسع.



🔅لا تهملي هواياتك



لأنها جزء من شخصيتك، ولأنها تضيف لك والكثير والكثير.



🔅طوري من نفسك



احرصي على تطوير نفسك واسعدي ذاتك بكل تقدم تحرزينه في حياتك، واعلمي أن كل تطوير يطرأ عليك يضيف إليك ويزيد من ثقتك في نفسك التي هي أساس نجاحك في هذه الحياة.



🔅اهتمي بجمالك



وكوني دائمة متألقة، واحرصي على الإهتمام بشعرك فهو زينتك الأولى والأهم، واهتمي ببشرتك، كوني رشيقة، وحافظي على بقاء وزنك في معدلاته الطبيعية.



🔅كوني أنت



لا تنساقي خلف الممثلات وخلف مشاهير السوشيال ميديا ولا تتخذيهم قدوة



🔅اللامبالاة



لا تجعلي المواقف المحزنة تسطير على صفو حياتك وتفقدك لذة الوقت ،إتقني فن اللامبالاة







في الأخير تحياتي لكي ولكن جميعا

وللأمانة: هذه النصائح مقتبسة من كلام أخوات في موقع آخر ولانها نافعة أردت أن أشاركها معكن مع تعديل طفيف،... لأني معنديش أختي في الدنيا 😿عندي رب العالمين وأمي الغالية فقط، أيا حبيت نشاركها معكن وربي يحميكم ووفقكم ويرزقكم الخير والسعادة في الدارين ويحفظ ويحمي كل ولية ويفرج همها وكربها عاجلا لا آجلا


في أمان الله وحفظه ♡​
 
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