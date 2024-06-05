تَزَيَنِي حَبِيبَتِي وَ تَعَطَرِي

إعتَنِي بتَفَاصِيلِكِ و جِسمِك

ضَعِي مَاشِئتِ مِنَ الزِينَة

إرتَدِي مَاشِئتِ فِي بيتِك

السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاتهأتَفَهَم حُبّنَا الفِطرِي للتَجمِيل و التَعَطُر و الزَركَشَات و اللِبَاس بَل نَحنُ كَنِسوَة جُبلنَا عَلى حُب الزِينَة ..، دَلِلِي أنُوثَتَكِ كَيفمَا شِئتِ وَ أينمَا شِئتِ لَكِن إيَاكِ أَن تَتَعَدَي الضَوَابِط الشَرعِيَة التِي ألزَمكِ الدِين بِهَا ..، وَ لاَ تَترُكِي سَبِيلا لِلْجَمالِ إلا و تَلَجِينَه و لا ضَرْبًا من ضُرُوبِ التَّزيُّنِ إلا و تَتَعلّمِينَه ، لكِن إيَاكِ و نَمص حَوَاجِبك وَ وصلِ شَعرك وَ رمُوشكِ وَ أضَافرُكِ ..!لِكِن إحرِصِي عَلَى أَلَا يَرَى زِينتَكِ و مَعَالم أنُوثَتِك و لَايشتَم عطرَكِ إلا ذِي مِحرم ..، فإذَا ما خَطَوتِ خارجَ العتباتِ فأسْدِلي الجلبَابَ و اضبطي الحجَابَ و استري الجمالَ و أخفي الدّلالَ ، و احفِظِي النّعْمةَ.."​