إيَاكِ أَن تَتَعَدَي الضَوَابِط الشَرعِيَة

آمِيْرَتُه

آمِيْرَتُه

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أحباب اللمة
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته

أتَفَهَم حُبّنَا الفِطرِي للتَجمِيل و التَعَطُر و الزَركَشَات و اللِبَاس بَل نَحنُ كَنِسوَة جُبلنَا عَلى حُب الزِينَة ..
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تَزَيَنِي حَبِيبَتِي وَ تَعَطَرِي ، دَلِلِي أنُوثَتَكِ كَيفمَا شِئتِ وَ أينمَا شِئتِ لَكِن إيَاكِ أَن تَتَعَدَي الضَوَابِط الشَرعِيَة التِي ألزَمكِ الدِين بِهَا ..
إعتَنِي بتَفَاصِيلِكِ و جِسمِك ، وَ لاَ تَترُكِي سَبِيلا لِلْجَمالِ إلا و تَلَجِينَه و لا ضَرْبًا من ضُرُوبِ التَّزيُّنِ إلا و تَتَعلّمِينَه ، لكِن إيَاكِ و نَمص حَوَاجِبك وَ وصلِ شَعرك وَ رمُوشكِ وَ أضَافرُكِ ..!
ضَعِي مَاشِئتِ مِنَ الزِينَة لِكِن إحرِصِي عَلَى أَلَا يَرَى زِينتَكِ و مَعَالم أنُوثَتِك و لَايشتَم عطرَكِ إلا ذِي مِحرم ..
إرتَدِي مَاشِئتِ فِي بيتِك ، فإذَا ما خَطَوتِ خارجَ العتباتِ فأسْدِلي الجلبَابَ و اضبطي الحجَابَ و استري الجمالَ و أخفي الدّلالَ ، و احفِظِي النّعْمةَ.."​
 
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