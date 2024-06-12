اخترت لكم هذا الفيديو

السلام عليكم اخوتي

جلنا غايبين و من مدة و بارك الله في اللي حاضرين بانتظام و الله صار العبد يعجز يكتب زوج كليمات كثرت مشاغلنا ربي يعين الجميع

خممت اني ساعات لا اقدر على الكتابة نكون متعبة حتى اني لااركز مع الحروف و لذلك نهرب لمشاهدة الفيديوهات وقلت لماذا ما نفتحش موضوع نضع فيه بعض الفيديوهات اللتي نحب ان نتشارك مشاهدتها مع اعضاء اللمة

يا سيدي و هاهو الموضوع تفضلوا شاركونا اهتماماتكم

سلام