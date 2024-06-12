اخترت لكم هذا الفيديو

خديجة ph
:: طبيبة صيدلانية ::
أحباب اللمة
- إنضم
- 14 أفريل 2015
- المشاركات
- 1,534
- الحلول
- 2
- نقاط التفاعل
- 5,147
- النقاط
- 76
- العمر
- 39
- محل الإقامة
- قسنطينة الجزائر
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم اخوتي
جلنا غايبين و من مدة و بارك الله في اللي حاضرين بانتظام و الله صار العبد يعجز يكتب زوج كليمات كثرت مشاغلنا ربي يعين الجميع
خممت اني ساعات لا اقدر على الكتابة نكون متعبة حتى اني لااركز مع الحروف و لذلك نهرب لمشاهدة الفيديوهات وقلت لماذا ما نفتحش موضوع نضع فيه بعض الفيديوهات اللتي نحب ان نتشارك مشاهدتها مع اعضاء اللمة
يا سيدي و هاهو الموضوع تفضلوا شاركونا اهتماماتكم
سلام
جلنا غايبين و من مدة و بارك الله في اللي حاضرين بانتظام و الله صار العبد يعجز يكتب زوج كليمات كثرت مشاغلنا ربي يعين الجميع
خممت اني ساعات لا اقدر على الكتابة نكون متعبة حتى اني لااركز مع الحروف و لذلك نهرب لمشاهدة الفيديوهات وقلت لماذا ما نفتحش موضوع نضع فيه بعض الفيديوهات اللتي نحب ان نتشارك مشاهدتها مع اعضاء اللمة
يا سيدي و هاهو الموضوع تفضلوا شاركونا اهتماماتكم
سلام