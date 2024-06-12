اخترت لكم هذا الفيديو

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خديجة ph

خديجة ph

:: طبيبة صيدلانية ::
أحباب اللمة
إنضم
14 أفريل 2015
المشاركات
1,534
الحلول
2
نقاط التفاعل
5,147
النقاط
76
العمر
39
محل الإقامة
قسنطينة الجزائر
الجنس
أنثى
السلام عليكم اخوتي
جلنا غايبين و من مدة و بارك الله في اللي حاضرين بانتظام و الله صار العبد يعجز يكتب زوج كليمات كثرت مشاغلنا ربي يعين الجميع
خممت اني ساعات لا اقدر على الكتابة نكون متعبة حتى اني لااركز مع الحروف و لذلك نهرب لمشاهدة الفيديوهات وقلت لماذا ما نفتحش موضوع نضع فيه بعض الفيديوهات اللتي نحب ان نتشارك مشاهدتها مع اعضاء اللمة
يا سيدي و هاهو الموضوع تفضلوا شاركونا اهتماماتكم
سلام
 
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