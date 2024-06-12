خواطر احمد خالد توفيق

khaleddk

khaleddk

:: عضو منتسِب ::
إنضم
12 مارس 2008
المشاركات
33
نقاط التفاعل
36
النقاط
3
محل الإقامة
بسكرة ، الجزائر
الجنس
ذكر
قاسي أوي إحساس إن العُمر مر ، وإننا فجأة كبرنا، مسئولياتنا زادت وأولياتنا أتغيرت ، بقينا نشيل حزننا جوانا ، نبكي ونعاني في صمت ، نتظاهر بالقوة والسعادة في عز ضعفنا ، ورغم ده كله لسه جوانا طفل عايز يعيش حياته ..
بييجي في بالي دايماً مقولة د. أحمد خالد توفيق وهو بيقول أود أن أبكي وأرتجف وألتصق بأحد الكبار ولكن الحقيقة القاسية هي أنني أحد الكبار !💔
 
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