المبيت في مزدلفة ♥️

المبيت في مزدلفة

لا قصور ولا عمارات فاخرة ولا أسرة ولا أغطية باهظة الثمن

ليلة يتساوى فيها الغني والفقير

نفترش الأرض وغطاؤنا رحمة من الله سبحانه على عباده

وتتوسد ذراعك

نوم لا يضاهيه نوم في الدنيا هذا لمن أراد أن يعتبر

من شدة التعب تنام نوما عميقا

وكأنك في يوم الحشر تجد نفسك بين بشر كلهم يلبسون البيض

يهتز البدن كليا لعظمة الموقف

كل أمر بحكمه سبحان الله تنهض من النوم مسرورا فرحا

تجمع حصى الجمرات

وتتأهب للسير وشد الرحال بعد صلاة الصبح

مباشرة إلى مشاعر منى

اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام عاجلا أعواما عديدة وأزمنة مديدة

وكل مشتاق يا الله