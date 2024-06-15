السلام عليكم

نتشرف بالمشاركة مع اخيار الناس هنا ..

اما بعد ، مهتم بالارتباط بصديقة اختي و قد صارحت اختي بالفعل و هي كذلك صارحت صديقتها

رد صديقتها كان كالتالي : انا اخجل من هذه الامور لأنني لم يسبق لي التواجد في اي علاقة من قبل لكن سوف افكر و اخبرك ..

مر اسبوعين على كلامهما و لم تراسلها بالرد بعد

قبل ثلاث ايام اختي استفسرت منها ردها لكن لم تتلقى رد حتى الان ..

ما هو التصرف المناسب الذي يجب علي ان اتخذه ؟

و ما هو السبب الذي يؤخر الفتاة في الرد ؟

مع العلم انها تعرفني معرفة صغيرة

و بارك الله فيكم