السلام عليكم
نتشرف بالمشاركة مع اخيار الناس هنا ..
اما بعد ، مهتم بالارتباط بصديقة اختي و قد صارحت اختي بالفعل و هي كذلك صارحت صديقتها
رد صديقتها كان كالتالي : انا اخجل من هذه الامور لأنني لم يسبق لي التواجد في اي علاقة من قبل لكن سوف افكر و اخبرك ..
مر اسبوعين على كلامهما و لم تراسلها بالرد بعد
قبل ثلاث ايام اختي استفسرت منها ردها لكن لم تتلقى رد حتى الان ..
ما هو التصرف المناسب الذي يجب علي ان اتخذه ؟
و ما هو السبب الذي يؤخر الفتاة في الرد ؟
مع العلم انها تعرفني معرفة صغيرة
و بارك الله فيكم
نتشرف بالمشاركة مع اخيار الناس هنا ..
اما بعد ، مهتم بالارتباط بصديقة اختي و قد صارحت اختي بالفعل و هي كذلك صارحت صديقتها
رد صديقتها كان كالتالي : انا اخجل من هذه الامور لأنني لم يسبق لي التواجد في اي علاقة من قبل لكن سوف افكر و اخبرك ..
مر اسبوعين على كلامهما و لم تراسلها بالرد بعد
قبل ثلاث ايام اختي استفسرت منها ردها لكن لم تتلقى رد حتى الان ..
ما هو التصرف المناسب الذي يجب علي ان اتخذه ؟
و ما هو السبب الذي يؤخر الفتاة في الرد ؟
مع العلم انها تعرفني معرفة صغيرة
و بارك الله فيكم