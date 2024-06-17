هي هكذا الحياة !!

“أموال أكثر فى الخليج ، لكن الحياة أفضل فى أوروبا ، والعلم والتقدم أكثر فى امريكا ، والأهل والأصدقاء والأحباب فى وطن مُتهالِك لا نرضى عن حاله.



هكذا نصارع الحياة ، فنترك أشياء من أجل أشياء ، لا نعلم أيهم أهم ما نترك أم ما نحاول أن نُدرك.

ثم بمرور العمر نكتشف أننا نريد أن نُدرك ما تركنا أو نترُك ما أدركنا.

قد يكون بعضًا من كل شيء أفضل من إدراك البعض وترك البعض . و لكن علي أي حال، نحتاج إلى الرضا أكثر بكثير من إحتياجنا للأشياء التى حولنا."



▪د/ أحمد خالد توفيق