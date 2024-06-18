عرض بيع بيع 500€ wise او paysera مقابل ccp او baridimob

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
MESSI23000
المبلغ المتاح
500.00 أورو
سعر البيع
245.00 د.ج / أورو ، ثابت
البنك الإلكتروني
Paysera - بايسيرا
MESSI23000

MESSI23000

:: عضو مَلكِي ::
بائع عملات معتمد
إنضم
15 سبتمبر 2015
المشاركات
14,615
نقاط التفاعل
2,861
النقاط
351
السلام عليكم

متوفر 500€ Paysera او WISE للبيع مقابل CCP

السعر: 1 اورو =245دج

اقل مبلغ للبيع 50€

الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا

العمولة لا توجد
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