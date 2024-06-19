اعلان توظيف بالمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر GICA

xavihichem2424
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المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر
Groupe Industriel des Ciments d’Algérie
AURES, SECURITE ET SERVICES
Groupe Industriel des Ciments d’Algérie
بعد إعلان شركة أوراس أمن و خدمات عن فتح مسابقة توظيف عونين شحن (02)، على مستوى موقع وحدة بيع الإسمنت – تقرت.
نطلب من سيادتكم إرسال قائمة بالمترشحين لتمكيننا من اختيار المرشحين الأنسب للشركة وفق سلم الشروط التالي:
Groupe Industriel des Ciments d’Algérie
AURES, SECURITE ET SERVICES
Groupe Industriel des Ciments d’Algérie
بعد إعلان شركة أوراس أمن و خدمات عن فتح مسابقة توظيف عونين شحن (02)، على مستوى موقع وحدة بيع الإسمنت – تقرت.
نطلب من سيادتكم إرسال قائمة بالمترشحين لتمكيننا من اختيار المرشحين الأنسب للشركة وفق سلم الشروط التالي: