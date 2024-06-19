اعلان توظيف بالمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر GICA

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xavihichem2424

:: عضو منتسِب ::
إنضم
27 جويلية 2016
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المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر


Groupe Industriel des Ciments d’Algérie


AURES, SECURITE ET SERVICES


Groupe Industriel des Ciments d’Algérie


بعد إعلان شركة أوراس أمن و خدمات عن فتح مسابقة توظيف عونين شحن (02)، على مستوى موقع وحدة بيع الإسمنت – تقرت.


نطلب من سيادتكم إرسال قائمة بالمترشحين لتمكيننا من اختيار المرشحين الأنسب للشركة وفق سلم الشروط التالي:

اعلان توظيف بالمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر GICA

 
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