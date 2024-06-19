عرض عمل بالمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري

xavihichem2424
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 27 جويلية 2016
- المشاركات
- 93
- نقاط التفاعل
- 74
- النقاط
- 3
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة النقل
المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لورقلة
عرض عمل
طريق غرداية المنطقة الصناعية ورقلة
029713464-029718007 : الهاتف / الفاكس
2024/6.10 : الرقم
ورقلة في. 2024/5.64
مصلحة المحاسبة و المالية
وزارة النقل
المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لورقلة
عرض عمل
طريق غرداية المنطقة الصناعية ورقلة
029713464-029718007 : الهاتف / الفاكس
2024/6.10 : الرقم
ورقلة في. 2024/5.64
مصلحة المحاسبة و المالية