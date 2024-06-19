عرض عمل بالمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري

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xavihichem2424

:: عضو منتسِب ::
إنضم
27 جويلية 2016
المشاركات
93
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية


وزارة النقل


المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لورقلة


عرض عمل


طريق غرداية المنطقة الصناعية ورقلة


029713464-029718007 : الهاتف / الفاكس


2024/6.10 : الرقم


ورقلة في. 2024/5.64


مصلحة المحاسبة و المالية

عرض عمل بالمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري

 
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