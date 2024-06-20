فتح المنصة الرقمية لتوظيف الأساتذة المتعاقدين قبل الدخول المدرسي 2024/2025

xavihichem2424
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من المتوقع أن تقوم وزارة التربية الوطنية بفتح المنصة الرقمية لتوظيف الأساتذة المتعاقدين قبل بداية العام الدراسي المقبل، وذلك لتغطية المناصب المالية الشاغرة استعدادًا للموسم الدراسي 2024/2025.
يأتي هذا الإجراء بعد أن بدأت المديريات الولائية للتربية في استدعاء خريجي المدارس العليا للأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة (الابتدائي، المتوسط، والثانوي)، الذين سيتخرجون خلال شهر جوان الحالي. هؤلاء الخريجون سيستفيدون من التوظيف المباشر لتلبية الاحتياجات المطلوبة في المؤسسات التعليمية عبر مختلف المواد الدراسية.
يأتي هذا الإجراء بعد أن بدأت المديريات الولائية للتربية في استدعاء خريجي المدارس العليا للأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة (الابتدائي، المتوسط، والثانوي)، الذين سيتخرجون خلال شهر جوان الحالي. هؤلاء الخريجون سيستفيدون من التوظيف المباشر لتلبية الاحتياجات المطلوبة في المؤسسات التعليمية عبر مختلف المواد الدراسية.