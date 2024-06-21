أي نعم ...

khaleddk

khaleddk

:: عضو منتسِب ::
إنضم
12 مارس 2008
المشاركات
59
نقاط التفاعل
85
النقاط
3
محل الإقامة
بسكرة ، الجزائر
الجنس
ذكر
يقول أحمد خالد توفيق بعد ٣٥ عامًا جمعها بين الطب والكتابة:
"الحل الوحيد للمشاكل النفسية :

لا تكُن عاطلًا، ولا تكُن وحيدًا ..

" أبقِ نفسك مشغولًا، تسعد!

إن الأيام المملوءة نعمة..

مهما كانت ثقيلة …..

واللهِ إني أسعد بزحمة الأعمال حتى ولو لم أستطع إنجاز نصفها، لأنها ترتب اليوم وتشعرك بالإنجاز .
 
فعلا فالفراغ يجعل نعمة مغبون بها و فيها كثير من الناس
فالفراغ يجلب الوسواس و التفكير السلبي
و النفس البشرية ان لم تشغلها بما ينفعك
اشغلتك بالمعاصي

بارك الله فيكم اخي خالد
 
يجب شغل فراغك بكل ما هو خيرا و اشغل نفسك بكل ماهو طيب
 
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