أي نعم ...

khaleddk
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 12 مارس 2008
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يقول أحمد خالد توفيق بعد ٣٥ عامًا جمعها بين الطب والكتابة:
"الحل الوحيد للمشاكل النفسية :
لا تكُن عاطلًا، ولا تكُن وحيدًا ..
" أبقِ نفسك مشغولًا، تسعد!
إن الأيام المملوءة نعمة..
مهما كانت ثقيلة …..
واللهِ إني أسعد بزحمة الأعمال حتى ولو لم أستطع إنجاز نصفها، لأنها ترتب اليوم وتشعرك بالإنجاز .
"الحل الوحيد للمشاكل النفسية :
لا تكُن عاطلًا، ولا تكُن وحيدًا ..
" أبقِ نفسك مشغولًا، تسعد!
إن الأيام المملوءة نعمة..
مهما كانت ثقيلة …..
واللهِ إني أسعد بزحمة الأعمال حتى ولو لم أستطع إنجاز نصفها، لأنها ترتب اليوم وتشعرك بالإنجاز .