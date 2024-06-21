أي نعم ...

يقول أحمد خالد توفيق بعد ٣٥ عامًا جمعها بين الطب والكتابة:

"الحل الوحيد للمشاكل النفسية :



لا تكُن عاطلًا، ولا تكُن وحيدًا ..



" أبقِ نفسك مشغولًا، تسعد!



إن الأيام المملوءة نعمة..



مهما كانت ثقيلة …..



واللهِ إني أسعد بزحمة الأعمال حتى ولو لم أستطع إنجاز نصفها، لأنها ترتب اليوم وتشعرك بالإنجاز .