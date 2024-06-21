الطيب الجزائري84
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أحباب اللمة
[FONT=arial][SIZE=6][I]بر الحج[/I][/SIZE][/FONT]
كود:
العلامةُ الواضحةُ لبرِّ الحجِّ أن يكون المرءُ قد أدَّاه خالصاً لوجه الله، موافقاً لسنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون حالُه بعد الحجِّ خيراً منها قبله.
فهاتان علامتان: علامةٌ تكون في أثناء الحجِّ وهي أن يأتي به صاحبُه خالصاً لوجه الله موافقاً لسنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وعلامةٌ تكون بعد الحجِّ وهي صلاحُ حال الإنسان بعد الحجِّ بأن يزيد إقبالُه على الطاعات واجتنابُه للمعاصي والذنوب، وأن يبدأ حياةً طيبةً معمورةً بالخير والصلاح والاستقامة.
[FONT=arial][SIZE=6][I]المصدر موقع الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه [/I][/SIZE][/FONT]