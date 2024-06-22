العلاج الوهمي "البلاسيبو"

تصر الطبيبة النفسية اليين لانغر ان الافكار هي اقوى علاج

قامت هذه الطبيبة بتجربة التالية

احضار مجموعة من الاشخاص مصابون بالسكري طلب منهم ان يلعبو العاب الكومبيوتر وان يغيرو اللعبة في كل 15 دقيقة و وضع امامهم ساعة لمعرفة الوقت

1/3 هؤلاء كانت الساعة امامهم تمضي اسرع بمرتين

1/3 كان الوقت ابطا بمرة

1/3 كان الوقت عاديا

السؤال هل يتاثر مستوى السكر في الدم بالوقت الحقيقي ام حسب الوقت التي تشير اليه الساعة

الاجابة في مقالنا القادم حول البلاسيبو او العلاج الوهمي