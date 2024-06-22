صباحيات 9

سعد606

سعد606

:: عضو فعّال ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
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نقاط التفاعل
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النقاط
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العمر
62
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
روى أبو داود والترمذي في حديث حسن أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال " اللهم بارك لأمتي في بكورها" ورد الحديث في لفظ آخر "بورك لأمتي في بكورها".
البركة في اللغة لفظة جامعة لمعاني الخير، التوفيق، والزيادة.
في كتاب " معجزة الصباح" يجادل الأمريكي "إلرود هال" عبر ما يزيد عن 200 صفحة لثبت أن للبكور أسرار عجيبة، يبرهن "هال" منطلقا من تجربته الشخصية بأن قراره ببداية يومه قبل طلوع الشمس قد غير مجرى حياته بشكل كلي، تشرح "معجزة الصباح" بلغة العقل والمنطق معاني البركة و التوفيق و النجاح والتفوق.
صباح التفاؤل والتفوق و النجاح.
بداية اسبوع موفق.
 
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