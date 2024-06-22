يسعد مساكم

- " هل تعرف هذا النوع من الأمسيات؟ لا أحد يطالبك بشيء .. لا أعمال.. لا واجبات اجتماعية .. لا مواعيد .. لا ضمير يؤنبك على إضاعة الوقت في كلام فارغ .. تجلس في الشرفة ترمق المدينة الناعسة التي أنهكها الكفاح .. و تحسو قدحًا من الشاي .. و من المذياع ينبعث صوت أم كلثوم المفعم باللوعة يدغدغ آلامك .. أعتقد أن أم كلثوم لا تسمع إلّا ليلًا .. و على محطة يشوبها بعض التشويش الإستاتيكي .. "د.أحمد خالد توفيق