من الطرائف !!



حدَّث عثمان الورَّاق قال :

رأيت العتابي الشاعر العباسي يأكل خبزًا على الطريق بباب الشام ، فقلت له ويحك ، أما تستحي؟!

فقال لي : أريت لو كنّا في دارٍ فيها بقر ، كنت تستحي وتحتشم أن تأكل وهي تراك ؟

فقال : لا

قال : فاصبر حتّى أعلمك أنهم بقر .

فقام فوعظ وقصَّ ودعا ، حتى كثُر الزحام عليه ، ثمَّ قال: روى لنا غيرُ واحدٍ ، أنّه من بلغ لسانه أرنبة أنفه لم يدخل النار!

فما بقي واحدٌ إلا وأخرج لسانه يومئ به نحو أرنبة أنفه ، ويقدّره حتى يبلغ أم لا . فلمّا تفرقوا ، قال لي العتابي : ألم أخبرك أنَّهم بقر؟!



طرائف من التراث العربي ص ٢٥٠.