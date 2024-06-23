من الطرائف ...

khaleddk

khaleddk

:: عضو منتسِب ::
إنضم
12 مارس 2008
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محل الإقامة
بسكرة ، الجزائر
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ذكر
من الطرائف !!

حدَّث عثمان الورَّاق قال :
رأيت العتابي الشاعر العباسي يأكل خبزًا على الطريق بباب الشام ، فقلت له ويحك ، أما تستحي؟!
فقال لي : أريت لو كنّا في دارٍ فيها بقر ، كنت تستحي وتحتشم أن تأكل وهي تراك ؟
فقال : لا
قال : فاصبر حتّى أعلمك أنهم بقر .
فقام فوعظ وقصَّ ودعا ، حتى كثُر الزحام عليه ، ثمَّ قال: روى لنا غيرُ واحدٍ ، أنّه من بلغ لسانه أرنبة أنفه لم يدخل النار!
فما بقي واحدٌ إلا وأخرج لسانه يومئ به نحو أرنبة أنفه ، ويقدّره حتى يبلغ أم لا . فلمّا تفرقوا ، قال لي العتابي : ألم أخبرك أنَّهم بقر؟!

طرائف من التراث العربي ص ٢٥٠.
 
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