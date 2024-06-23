اعلان توظيف بالمنظمة الوطنية لإرشاد المستهلك وحمايته في التجارة الالكترونية Anpcecom

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xavihichem2424

:: عضو مُشارك ::
إنضم
27 جويلية 2016
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تعلن المنظمة عن بداية مرحلة التسجيلات لتوظيف أجراء بعقد عمل محدد الأهداف


لكل من تتوفر فيه الشروط


اكثر من 25 سنة


الشهادة الجامعية


الخبرة في التسيير و التأطير


الإقامة الدائمة في الولايات المعنية بالتوظيف


القدرة على التنقل و العمل ضمن فريق


التمكن من مهارة التحليل و التلخيص


التمكن من إستعمال التقنيات الرقمية


الأجرة تحدد بعد إجراء المقابلة الشفوية ودراسة العرض المقدم


إمضاء عقد العمل الأولي


إعتماد مرحلة تجريبية 15 يوم


إمضاء عقد العمل النهائي


الموظفين يمكن لهم الترشح


Google Forms: Sign-in


كما تفتح المنظمة لاعتماد مستثمرين في الخدمات الرقمية لإنشاء تطبيقات و المنصات التي تقدم خدمات للمستهلك
على الشركات الراغبين في الاستثمار بهذا القطاع التواصل مع ادارة المنظمة contact@anpcecom.dz

اعلان توظيف بالمنظمة الوطنية لإرشاد المستهلك وحمايته في التجارة الالكترونية Anpcecom

 
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