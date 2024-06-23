مشكلتي استفسار حول البناء الريفي

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2024
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19 أكتوبر 2013
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي استفسار حول البناء الريفي، عندما يذهب المستفاذ لجلب ورقة بداية الاشغال يجب ان يدفع قيمة مالية، هل تلك القيمة تغطي كل المساحة او المساحة التي يتم البناء عليها فقط
ففي بعض الولايات يتم تسطيح 60% فقط من المساحة الكلية فهل النقود تكون قيمة تلك الستون او تحسب حسب المساحة الاجمالية
ارجو ان يكون سؤالي واضحا
وجزاكم الله خيرا
 
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