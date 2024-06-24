وزارة الشباب والرياضة تفتح باب التوظيف لـ1841 شابا في الهياكل التابعة للقطاع

xavihichem2424
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وزارة الشباب والرياضة تعلن عن فتح باب التوظيف لسنة 2024-2024 لفائدة 1841 شابا
أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن بدء حملة توظيف جديدة لسنة 2024-2024، تستهدف 1841 شابًا في الهياكل التابعة للقطاع.
وفقًا لما نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية، تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وتشمل عملية التوظيف ثماني ولايات، سبع منها تقع في جنوب الجزائر.
الولايات المستهدفة بالتوظيف هي: تلمسان، بشار، إيليزي، الوادي، تندوف، برج باجي مختار، إن قزام، وبني عباس.
وعبر وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، عن شكره لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على قراره الذي يهدف إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وتذليل العقبات التي تحول دون توظيف الشباب في الهياكل والمرافق التابعة للوزارة في ولايات الجنوب، بما يتماشى مع الإمكانيات والموارد المتاحة.
المصدر: https://www.edualgeria.com
أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن بدء حملة توظيف جديدة لسنة 2024-2024، تستهدف 1841 شابًا في الهياكل التابعة للقطاع.
وفقًا لما نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية، تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وتشمل عملية التوظيف ثماني ولايات، سبع منها تقع في جنوب الجزائر.
الولايات المستهدفة بالتوظيف هي: تلمسان، بشار، إيليزي، الوادي، تندوف، برج باجي مختار، إن قزام، وبني عباس.
وعبر وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، عن شكره لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على قراره الذي يهدف إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وتذليل العقبات التي تحول دون توظيف الشباب في الهياكل والمرافق التابعة للوزارة في ولايات الجنوب، بما يتماشى مع الإمكانيات والموارد المتاحة.
المصدر: https://www.edualgeria.com