النتائج النهائية لمسابقة مديرية التربية لولاية الجزائر غرب

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xavihichem2424

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مديرية التربية لولاية الجزائر غرب


تعلن مديرية التربية لولاية الجزائر غرب عن النتائج النهائية للمسابقة على أساس الاختبار المهني للرتب الآيلة للزوال لرتبة عامل مهني الصنف الأول دورة 2023 بعد التدقيق من طرف الوظيفة العمومية.


قائمة الناجحين نهائياَ في المسابقة على أساس الاختبار المهني للالتحاق برتبة: ملحق رئيسي بالمخبر دورة 2023 بعد التدقيق من طرف الوظيفة العمومية.


اضغط هنا للاطلاع على النتائج كاملة: النتائج النهائية لمسابقة مديرية التربية لولاية الجزائر غرب

النتائج النهائية لمسابقة مديرية التربية لولاية الجزائر غرب

 
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