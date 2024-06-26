إعلان عن توظيف اساتذة واداريين بمدرسة الرّجاء والتفوّق الخاصّة في الجزائر العاصمة

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سعيًا من مدرسة الرّجاء والتفوّق -الخاصّة- نحو التميّز وتحسين خدماتها التعليميّة والإداريّة..وبعد استحداث مناصب وأقسام جديدة..نُعلن عن فتح باب التوظيف على أساس الشّهادة والخبرة.. للموسم الدّراسيّ القادم 2024 – 2025م..في الأطوار التّالية:الطور الابتدائي:أستاذة اللغة العربية.. متحصّلة على شهادة الليسانس على الأقلّ في التخصّصات التّالية:(علم النّفس – علم الاجتماع – اللغة العربيّة – العلوم الإسلاميّة)أستاذة اللغة الفرنسية.أستاذة اللغة الإنجليزيةالطور المتوسّط:أستاذ (ة) اللغة الفرنسية.أستاذ (ة) العلوم الفيزيائية.أستاذ (ة) العلوم الطبيعية.أستاذ (ة) الرياضيات.أستاذ (ة) الإعلام الآليالطور الثّانوي:أستاذ (ة) الرياضيات.أستاذ (ة) العلوم الفيزيائيّة.أستاذ (ة) اللغة العربية وآدابها.أستاذ (ة) الفلسفة.أستاذ (ة) التّاريخ والجغرافيا.أستاذ (ة) التربية البدنيّة والرّياضيّة.مساعد (ة) تربوي (ة).مساعد (ة) إداري (ة).إثبات المؤهل العلميّ أو الشّهادة والدبلوم في منصب التوظيف المطلوب..من الأحسن ألا تقلَّ الخبرة عن سنة.من الأحسن الإقامةُ في بلديّة بوزريعة أو ما جاورها.فعلى الرّاغبين في الانضمام لأسرتنا التسجيل في المنصّة الرقميّة عبر الرابط التّالي:ملاحظات:التقد للوظيفة يكون عبر منصة المدرسة الرقمية فقط، فنرجو عدم الاتصال هاتفيّا.يتمّ الاتصال بكم في حال قبول ملفاتكم لإجراء مقابلة أولية.