اعلان عن توظيف بالمدرسة الوطنية العليا للأمن السيبراني بالجزائر العاصمة

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xavihichem2424

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إعلان للترشح


تحسبا لإطلاق المدرسة الوطنية العليا للأمن السيبراني بالقطب التكنولوجي بسيدي عبد الله (الجزائر) بعنوان السنة الجامعية 2025/2024، تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح عمليات انتقاء هيئة التدريس أساتذة باحثين في الشعب الآتية:


  • الإعلام الآلي
  • الرياضيات
  • الإلكترونيك
  • اتصالات سلكية ولا سلكية
  • اللغة الإنجليزية

حددت مواعيد المقابلات كما يلي:


  • يومي 30 يونيو و 01 يوليو في المدرسة العليا للإقتصاد بوهران (الندوة الجهوية غرب)
  • يوم 04 يوليو في كلية العلوم بجامعة الجزائر 1 (الندوة الجهوية وسط)
  • يومي 09 و 10 يوليو في المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا والهندسة بعنابة (الندوة الجهوية شرق)

على الأساتذة الراغبين في الترشح تأكيد مشاركتهم في المقابلات بإرسال سيرهم الذاتية عبر العناوين الإلكترونية التالية وذلك قبل 72 ساعة من تاريخ المحدد للمقابلات:


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